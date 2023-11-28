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На съезде Всемирного русского народного собора обсудят цель Русского мира - РИА Новости, 28.11.2023
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02:12 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/russkiy_mir-1912258586.html
На съезде Всемирного русского народного собора обсудят цель Русского мира
На съезде Всемирного русского народного собора обсудят цель Русского мира - РИА Новости, 28.11.2023
На съезде Всемирного русского народного собора обсудят цель Русского мира
Юбилейный пленум Всемирного русского народного собора (ВРНС), который открылся в понедельник в Москве, констатирует, что у Русского мира есть настоящее и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:12
2023-11-28T02:12
россия
москва
александр щипков
дмитрий песков
владимир путин
врнс
российский православный университет
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Юбилейный пленум Всемирного русского народного собора (ВРНС), который открылся в понедельник в Москве, констатирует, что у Русского мира есть настоящее и будущее, и обсудит цель и смысл его бытия, рассказал РИА Новости заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета Александр Щипков. Тема съезда, который проходит в Москве 27 и 28 ноября, сформулирована как "Настоящее и будущее Русского мира". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее подтвердил, что на пленарном заседании собора во вторник выступит президент России Владимир Путин. В первый день прошли 11 тематических секций на актуальные темы, основной площадкой проведения которых стал зал церковных соборов храма Христа Спасителя. Их возглавили заместители главы собора, ведущие политики, экономисты, ученые страны, главы регионов, представители духовенства и творческой интеллигенции. Во вторник в Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный пленум ВРНС. "Когда мне задают вопрос, какой смысл закладывается сюда, я говорю, что ответ заложен в самом названии. Это уже важная констатация, что у Русского мира есть настоящее, и что у Русского мира, безусловно, есть будущее. На эту тему мы и будем говорить на грядущем соборе. Мы не будем обсуждать, есть это будущее или его нет: мы будем обсуждать, какое это будущее, как оно будет выглядеть, куда движется Россия, какова цель существования Русского мира и просто нас как страны", – сказал Щипков. Щипков напомнил, что тему каждого собора определяет его председатель – патриарх Московский и всея Руси Кирилл, – и именно на соборах был выработан ряд широко использующихся сегодня в общественном поле терминов. "Если вспомнить предыдущие годы, то одними из самых ярких были темы, связанные с понятием Русского мира. Напомню, что понятие "русский мир" возникло и родилось именно на площадке Всемирного русского народного собора в девяностые годы. В конце девяностых – начале нулевых также на площадке ВРНС родилось понятие "Россия – страна-цивилизация", которое сейчас очень широко используют: это была одна из тем тогдашних соборов", – добавил замглавы ВРНС. ВРНС – международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.
https://ria.ru/20230825/stely-1892129629.html
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россия, москва, александр щипков, дмитрий песков, владимир путин, врнс, российский православный университет, государственный кремлевский дворец
Россия, Москва, Александр Щипков, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВРНС, Российский православный университет, Государственный Кремлевский дворец
На съезде Всемирного русского народного собора обсудят цель Русского мира

Замглавы ВРНС: Всемирный русский народный собор сформулирует цель Русского мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Юбилейный пленум Всемирного русского народного собора (ВРНС), который открылся в понедельник в Москве, констатирует, что у Русского мира есть настоящее и будущее, и обсудит цель и смысл его бытия, рассказал РИА Новости заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета Александр Щипков.
Тема съезда, который проходит в Москве 27 и 28 ноября, сформулирована как "Настоящее и будущее Русского мира". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее подтвердил, что на пленарном заседании собора во вторник выступит президент России Владимир Путин. В первый день прошли 11 тематических секций на актуальные темы, основной площадкой проведения которых стал зал церковных соборов храма Христа Спасителя. Их возглавили заместители главы собора, ведущие политики, экономисты, ученые страны, главы регионов, представители духовенства и творческой интеллигенции. Во вторник в Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный пленум ВРНС.
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"Когда мне задают вопрос, какой смысл закладывается сюда, я говорю, что ответ заложен в самом названии. Это уже важная констатация, что у Русского мира есть настоящее, и что у Русского мира, безусловно, есть будущее. На эту тему мы и будем говорить на грядущем соборе. Мы не будем обсуждать, есть это будущее или его нет: мы будем обсуждать, какое это будущее, как оно будет выглядеть, куда движется Россия, какова цель существования Русского мира и просто нас как страны", – сказал Щипков.
Щипков напомнил, что тему каждого собора определяет его председатель – патриарх Московский и всея Руси Кирилл, – и именно на соборах был выработан ряд широко использующихся сегодня в общественном поле терминов.
"Если вспомнить предыдущие годы, то одними из самых ярких были темы, связанные с понятием Русского мира. Напомню, что понятие "русский мир" возникло и родилось именно на площадке Всемирного русского народного собора в девяностые годы. В конце девяностых – начале нулевых также на площадке ВРНС родилось понятие "Россия – страна-цивилизация", которое сейчас очень широко используют: это была одна из тем тогдашних соборов", – добавил замглавы ВРНС.
ВРНС – международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.
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РоссияМоскваАлександр ЩипковДмитрий ПесковВладимир ПутинВРНСРоссийский православный университетГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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