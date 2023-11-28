https://ria.ru/20231128/rusofobiya-1912416548.html
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин
Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:54
владимир путин
всемирный русский народный собор (врнс)
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе."Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено",- сказал Путин.Он подчеркнул, что западу не нужна такая многонациональная страна."Западу в принципе, не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков этносов просто не укладывается логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую систему тотального обезличения, разобщения подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс), в мире, россия
Владимир Путин, Всемирный русский народный собор (ВРНС), В мире, Россия
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин
Путин: западные формы расизма направлены против всех народов, живущих в России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе.
"Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено",- сказал Путин.
Он подчеркнул, что западу не нужна такая многонациональная страна.
"Западу в принципе, не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков этносов просто не укладывается логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую систему тотального обезличения, разобщения подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков", - сказал Путин.
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit