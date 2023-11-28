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Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
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16:29 28.11.2023 (обновлено: 16:54 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/rusofobiya-1912416548.html
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин
Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:54
владимир путин
всемирный русский народный собор (врнс)
в мире
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе."Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено",- сказал Путин.Он подчеркнул, что западу не нужна такая многонациональная страна."Западу в принципе, не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков этносов просто не укладывается логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую систему тотального обезличения, разобщения подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков", - сказал Путин.
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владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс), в мире, россия
Владимир Путин, Всемирный русский народный собор (ВРНС), В мире, Россия
Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин

Путин: западные формы расизма направлены против всех народов, живущих в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе.
"Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено",- сказал Путин.
Он подчеркнул, что западу не нужна такая многонациональная страна.
"Западу в принципе, не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков этносов просто не укладывается логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую систему тотального обезличения, разобщения подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков", - сказал Путин.
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