https://ria.ru/20231128/rusofobiya-1912416548.html

Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин

Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Русофобия и другие формы расизма стали идеологией Запада, заявил Путин

Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:29

2023-11-28T16:29

2023-11-28T16:54

владимир путин

всемирный русский народный собор (врнс)

в мире

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены против всех народов РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе."Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено",- сказал Путин.Он подчеркнул, что западу не нужна такая многонациональная страна."Западу в принципе, не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков этносов просто не укладывается логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую систему тотального обезличения, разобщения подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс), в мире, россия