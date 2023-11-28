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Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
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16:40 28.11.2023 (обновлено: 17:44 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/rossiya-1912424591.html
Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин
Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Западу нужно расчленить и разграбить Россию: если не силой, то через смуту. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:40
2023-11-28T17:44
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Западу нужно расчленить и разграбить Россию: если не силой, то через смуту."Россию оказывается сегодня нужно деколонизировать, а на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе.
https://ria.ru/20231128/putin-1912453731.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин

Путин: Россию хотят расчленить и разграбить, если не силой, то через смуту

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Западу нужно расчленить и разграбить Россию: если не силой, то через смуту.
"Россию оказывается сегодня нужно деколонизировать, а на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе.
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