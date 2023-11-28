https://ria.ru/20231128/rossiya-1912424591.html

Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин

Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Западу нужно расчленить и разграбить Россию: если не силой, то через смуту. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:40

2023-11-28T16:40

2023-11-28T17:44

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Западу нужно расчленить и разграбить Россию: если не силой, то через смуту."Россию оказывается сегодня нужно деколонизировать, а на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе.

https://ria.ru/20231128/putin-1912453731.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире