https://ria.ru/20231128/risunok-1912340651.html

В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики

В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики

Учителя информатики из московской школы №1619 отстранили от уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока, в настоящее время... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:23

2023-11-28T13:23

2023-11-28T13:23

происшествия

москва

украина

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Учителя информатики из московской школы №1619 отстранили от уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока, в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения, сообщил РИА Новости директор учебного учреждения Евгений Скуднов. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что учителя информатики одной из московских школ якобы проверяют на дискредитацию ВС РФ. Уточняется, что преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский лозунг. "Данный инцидент произошел в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения", - сказал Скуднов. Он также отметил, что с учениками 9 класса, где произошел инцидент, была проведена профилактическая беседа. На ближайшее время запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, украина