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В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики
В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики - РИА Новости, 28.11.2023
В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики
Учителя информатики из московской школы №1619 отстранили от уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока, в настоящее время... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:23
2023-11-28T13:23
2023-11-28T13:23
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Учителя информатики из московской школы №1619 отстранили от уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока, в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения, сообщил РИА Новости директор учебного учреждения Евгений Скуднов. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что учителя информатики одной из московских школ якобы проверяют на дискредитацию ВС РФ. Уточняется, что преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский лозунг. "Данный инцидент произошел в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения", - сказал Скуднов. Он также отметил, что с учениками 9 класса, где произошел инцидент, была проведена профилактическая беседа. На ближайшее время запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений.
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Происшествия, Москва, Украина
В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики
В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за свастики на доске
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Учителя информатики из московской школы №1619 отстранили от уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока, в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения, сообщил РИА Новости директор учебного учреждения Евгений Скуднов.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что учителя информатики одной из московских школ якобы проверяют на дискредитацию ВС РФ
. Уточняется, что преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский лозунг.
«
"Данный инцидент произошел в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения", - сказал Скуднов.
Он также отметил, что с учениками 9 класса, где произошел инцидент, была проведена профилактическая беседа. На ближайшее время запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений.
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