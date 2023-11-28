https://ria.ru/20231128/reznikov-1912339550.html

Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США

Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США - РИА Новости, 28.11.2023

Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США

Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины после ряда коррупционных скандалов вокруг его ведомства, уехал в США "неприлично богатый",... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:18

2023-11-28T13:18

2023-11-28T13:18

специальная военная операция на украине

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алексей резников

илья кива

верховная рада украины

министерство обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины после ряда коррупционных скандалов вокруг его ведомства, уехал в США "неприлично богатый", утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале. "Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Алексей Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906281641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, илья кива, верховная рада украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр