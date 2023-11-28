Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США
Кива: Резников после отставки с поста министра обороны уехал в США
© AP Photo / Matthias SchraderАлексей Резников
© AP Photo / Matthias Schrader
Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины после ряда коррупционных скандалов вокруг его ведомства, уехал в США "неприлично богатый", утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
"Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Алексей Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.