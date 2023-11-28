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Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/reznikov-1912339550.html
Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США
Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США - РИА Новости, 28.11.2023
Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США
Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины после ряда коррупционных скандалов вокруг его ведомства, уехал в США "неприлично богатый",... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
илья кива
верховная рада украины
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины после ряда коррупционных скандалов вокруг его ведомства, уехал в США "неприлично богатый", утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале. "Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Алексей Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906281641.html
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в мире, украина, алексей резников, илья кива, верховная рада украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Илья Кива, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-депутат Рады утверждает, что бывший министр Резников эмигрировал в США

Кива: Резников после отставки с поста министра обороны уехал в США

© AP Photo / Matthias SchraderАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины после ряда коррупционных скандалов вокруг его ведомства, уехал в США "неприлично богатый", утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
"Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Алексей Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковИлья КиваВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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