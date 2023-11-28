https://ria.ru/20231128/reyting-1912401540.html

Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос

Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос - РИА Новости, 28.11.2023

Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос

Глава кабмина Германии Олаф Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:04

2023-11-28T16:04

2023-11-28T16:04

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олаф шольц

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хдс/хсс

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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Глава кабмина Германии Олаф Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию, следует из проведенного для издания Bild опроса института INSA. Согласно результатам опроса, Шольц за одну лишь прошедшую неделю опустился с 13 на 17 место, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Опередив канцлера, 16 место занимает министр экономики и заместитель Шольца Роберт Хабек. Первое место в рейтинге с самого своего назначения в прошлом году продолжает занимать министр обороны Борис Писториус, за ним следует ряд оппозиционных политиков блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС), а также на пятом месте покинувшая ряды партии "Левые" Сара Вагенкнехт, выступающая за прекращение поставок оружия Украине и за дипломатическое решение конфликта. "Ни один канцлер не был столь плох - согласно опросам INSA. Немцы недовольны правительством, в особенности винят в этом канцлера", - прокомментировал результаты опроса социолог и основатель института Герман Бинкерт. Опрос был проведен 27 ноября. Количество его участников не указывается. Ранее во вторник Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране. Правительство намерено ввести чрезвычайную ситуацию на текущий год ради высвобождения замороженного бюджета. Ранее он был заморожен ввиду признанными незаконными действий Берлина по использованию невостребованных кредитных средств прошлых лет.

https://ria.ru/20231128/sholts-1912354674.html

https://ria.ru/20231117/bordel-1910205650.html

германия

украина

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, роберт хабек, борис писториус, хдс/хсс