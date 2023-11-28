Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/reyting-1912401540.html
Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос
Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос - РИА Новости, 28.11.2023
Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос
Глава кабмина Германии Олаф Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:04
2023-11-28T16:04
в мире
германия
украина
берлин (город)
олаф шольц
роберт хабек
борис писториус
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d69f247850e8748487b763ef710766.jpg
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Глава кабмина Германии Олаф Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию, следует из проведенного для издания Bild опроса института INSA. Согласно результатам опроса, Шольц за одну лишь прошедшую неделю опустился с 13 на 17 место, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Опередив канцлера, 16 место занимает министр экономики и заместитель Шольца Роберт Хабек. Первое место в рейтинге с самого своего назначения в прошлом году продолжает занимать министр обороны Борис Писториус, за ним следует ряд оппозиционных политиков блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС), а также на пятом месте покинувшая ряды партии "Левые" Сара Вагенкнехт, выступающая за прекращение поставок оружия Украине и за дипломатическое решение конфликта. "Ни один канцлер не был столь плох - согласно опросам INSA. Немцы недовольны правительством, в особенности винят в этом канцлера", - прокомментировал результаты опроса социолог и основатель института Герман Бинкерт. Опрос был проведен 27 ноября. Количество его участников не указывается. Ранее во вторник Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране. Правительство намерено ввести чрезвычайную ситуацию на текущий год ради высвобождения замороженного бюджета. Ранее он был заморожен ввиду признанными незаконными действий Берлина по использованию невостребованных кредитных средств прошлых лет.
https://ria.ru/20231128/sholts-1912354674.html
https://ria.ru/20231117/bordel-1910205650.html
германия
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_782ea68cf64b19fa742b96b8980bdbca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, роберт хабек, борис писториус, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Олаф Шольц, Роберт Хабек, Борис Писториус, ХДС/ХСС
Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос

Bild: канцлер ФРГ Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Глава кабмина Германии Олаф Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию, следует из проведенного для издания Bild опроса института INSA.
Согласно результатам опроса, Шольц за одну лишь прошедшую неделю опустился с 13 на 17 место, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Опередив канцлера, 16 место занимает министр экономики и заместитель Шольца Роберт Хабек. Первое место в рейтинге с самого своего назначения в прошлом году продолжает занимать министр обороны Борис Писториус, за ним следует ряд оппозиционных политиков блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС), а также на пятом месте покинувшая ряды партии "Левые" Сара Вагенкнехт, выступающая за прекращение поставок оружия Украине и за дипломатическое решение конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге
14:04
«
"Ни один канцлер не был столь плох - согласно опросам INSA. Немцы недовольны правительством, в особенности винят в этом канцлера", - прокомментировал результаты опроса социолог и основатель института Герман Бинкерт.
Опрос был проведен 27 ноября. Количество его участников не указывается.
Ранее во вторник Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране. Правительство намерено ввести чрезвычайную ситуацию на текущий год ради высвобождения замороженного бюджета. Ранее он был заморожен ввиду признанными незаконными действий Берлина по использованию невостребованных кредитных средств прошлых лет.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Сотрудники секс-индустрии пригласили Шольца в бордель
17 ноября, 23:07
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Олаф ШольцРоберт ХабекБорис ПисториусХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала