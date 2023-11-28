Рейтинг Шольца упал до минимума, показал опрос
Bild: канцлер ФРГ Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Глава кабмина Германии Олаф Шольц упал на семнадцатое место в рейтинге популярности, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию, следует из проведенного для издания Bild опроса института INSA.
Согласно результатам опроса, Шольц за одну лишь прошедшую неделю опустился с 13 на 17 место, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Опередив канцлера, 16 место занимает министр экономики и заместитель Шольца Роберт Хабек. Первое место в рейтинге с самого своего назначения в прошлом году продолжает занимать министр обороны Борис Писториус, за ним следует ряд оппозиционных политиков блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС), а также на пятом месте покинувшая ряды партии "Левые" Сара Вагенкнехт, выступающая за прекращение поставок оружия Украине и за дипломатическое решение конфликта.
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"Ни один канцлер не был столь плох - согласно опросам INSA. Немцы недовольны правительством, в особенности винят в этом канцлера", - прокомментировал результаты опроса социолог и основатель института Герман Бинкерт.
Опрос был проведен 27 ноября. Количество его участников не указывается.
Ранее во вторник Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране. Правительство намерено ввести чрезвычайную ситуацию на текущий год ради высвобождения замороженного бюджета. Ранее он был заморожен ввиду признанными незаконными действий Берлина по использованию невостребованных кредитных средств прошлых лет.