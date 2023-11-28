https://ria.ru/20231128/reysy-1912278037.html

В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов - РИА Новости, 28.11.2023

В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов

По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:58

2023-11-28T08:58

2023-11-28T11:31

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905781100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_398b5c61bb81ca61a954e3b163297189.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 8:38 мск:Во вторник ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В столице ожидается минус три-пять градусов, в Подмосковье — минус два-семь градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.

https://ria.ru/20231127/osadki-1912045874.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм