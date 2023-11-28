https://ria.ru/20231128/reysy-1912278037.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов - РИА Новости, 28.11.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов
По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:58
2023-11-28T08:58
2023-11-28T11:31
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 8:38 мск:Во вторник ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В столице ожидается минус три-пять градусов, в Подмосковье — минус два-семь градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов
В аэропортах Москвы задержали 24 авиарейса, еще шесть отменили