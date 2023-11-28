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В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
08:58 28.11.2023 (обновлено: 11:31 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/reysy-1912278037.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов - РИА Новости, 28.11.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов
По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:58
2023-11-28T11:31
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 8:38 мск:Во вторник ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. В столице ожидается минус три-пять градусов, в Подмосковье — минус два-семь градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.
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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержали 24 авиарейса, еще шесть отменили

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 24 рейса задержали и еще шесть отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 8:38 мск:
  • во "Внуково" задержали шесть рейсов;
  • в "Домодедово" задержали 13 рейсов и четыре отменили;
  • в "Шереметьево" задержали пять рейсов и два отменили.
Во вторник ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег.
В столице ожидается минус три-пять градусов, в Подмосковье — минус два-семь градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.
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