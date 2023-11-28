https://ria.ru/20231128/razvedpolety-1912509652.html

США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля

США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля - РИА Новости, 28.11.2023

США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля

США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, сообщил представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:13

2023-11-28T23:13

2023-11-28T23:13

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сша

патрик райдер

министерство обороны сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. "В свете оперативной паузы и в соответствии с соглашением, достигнутым между Израилем и (правящим в секторе Газа движением) ХАМАС, мы сейчас не проводим разведывательные полеты. Они поставлены на паузу", - сказал он на брифинге. Для разведывательных полетов, которые проводились в поддержку израильской военной операции, американские военные использовали беспилотные летательные аппараты. Пауза в боевых действиях в секторе Газа действует с прошлой пятницу и в понедельник была продлена еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения дополнительных групп заложников-израильтян, удерживаемых ХАМАС.

https://ria.ru/20231128/pentagon-1912508197.html

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в мире, израиль, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году