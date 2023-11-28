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США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля - РИА Новости, 28.11.2023
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23:13 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/razvedpolety-1912509652.html
США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля
США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля - РИА Новости, 28.11.2023
США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля
США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, сообщил представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:13
2023-11-28T23:13
в мире
израиль
сша
патрик райдер
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. "В свете оперативной паузы и в соответствии с соглашением, достигнутым между Израилем и (правящим в секторе Газа движением) ХАМАС, мы сейчас не проводим разведывательные полеты. Они поставлены на паузу", - сказал он на брифинге. Для разведывательных полетов, которые проводились в поддержку израильской военной операции, американские военные использовали беспилотные летательные аппараты. Пауза в боевых действиях в секторе Газа действует с прошлой пятницу и в понедельник была продлена еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения дополнительных групп заложников-израильтян, удерживаемых ХАМАС.
https://ria.ru/20231128/pentagon-1912508197.html
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в мире, израиль, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США приостановили разведполеты над Газой на время паузы в операции Израиля

Пентагон: разведполеты над Газой на время паузы в операции ЦАХАЛ приостановлены

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"В свете оперативной паузы и в соответствии с соглашением, достигнутым между Израилем и (правящим в секторе Газа движением) ХАМАС, мы сейчас не проводим разведывательные полеты. Они поставлены на паузу", - сказал он на брифинге.
Для разведывательных полетов, которые проводились в поддержку израильской военной операции, американские военные использовали беспилотные летательные аппараты.
Пауза в боевых действиях в секторе Газа действует с прошлой пятницу и в понедельник была продлена еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения дополнительных групп заложников-израильтян, удерживаемых ХАМАС.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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В миреИзраильСШАПатрик РайдерМинистерство обороны СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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