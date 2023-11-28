https://ria.ru/20231128/razrabotki-1912478435.html

Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023

Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Более 30 разработок нижегородских ученых представили на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:03

2023-11-28T19:03

2023-11-28T19:09

нижегородская область

технологии

нижегородская область

сочи

россия

глеб никитин

российская академия наук

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Более 30 разработок нижегородских ученых представили на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона. В состав делегации Нижегородской области вошли около 70 человек - представители организаций инновационной инфраструктуры региона, министерства образования и науки, совета молодых ученых, а также вузов и научных организаций. "Будущее Нижегородской области напрямую связано с развитием науки в регионе. Современные технологические решения жизненно важны для наших предприятий. В рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по инициативе президента России, создается необходимая база для движения вперед в этом направлении. Ключевыми элементами развития региональной инновационной инфраструктуры выступают НОЦ, Инновационный научно-технологический центр ИНТЦ "Квантовая долина" и ИТ-кампус "Неймарк". Возможности именно этих площадок и их партнеров мы представляем на Конгрессе молодых ученых в Сочи", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ), который является одним из официальных партнеров конгресса, представил на стенде региона более 30 разработок нижегородских ученых. Так, группа компаний "Мадин" представила несколько устройств, предназначенных для реабилитации пациентов после различных заболеваний, среди них - перчатка "Аника" с биологической обратной связью для восстановления моторики рук после травм и инсульта, а также коленный модуль протеза ноги Exitus, способный подстраиваться под темп ходьбы пациента. С помощью VR-системы медицинской визуализации, созданной в Институте прикладной физики РАН, гости стенда смогут "пролететь" внутри сосудов и измерить их диаметр. В числе других медицинских разработок — отечественный аппарат для гемодиализа, прибор для скрининга организма, программа для оценки когнитивного возраста с применением искусственного интеллекта. Молодые ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета показали систему лучистого отопления на базе водяных инфракрасных эмиттеров — она размещается под потолком, позволяя экономить до 40% энергии. На стенде можно увидеть узел сбора влаги космического скафандра, импортозамещающие гидрофоны для измерения ультразвуковых полей. Часть экспозиции посвящена разработкам в области автомобилестроения. На стенде представлены зарядные станции для электромобилей, которые устанавливают на парковках, трассах и общественных территориях, разработанные с учетом актуальных трендов развития городских пространств. На стенде также демонстрируется промышленный пресс, который используется на заводах при сборке автомобилей. Также представлен электромобиль "Газель e-NN", на базе которого при участии Нижегородского технического университета были созданы инновационные модели коммерческих беспилотных автомобилей. "Для нас важно соединять в рамках НОЦ участников из научной сферы, образования, промышленности, бизнеса, выстраивать гибкие форматы взаимодействия между ними под каждый проект. И здесь, на конгрессе, можно увидеть результаты совместной работы молодых ученых, университетов, крупных предприятий — разработки, которые отвечают запросам реального сектора экономики", — приводятся в сообщении слова директора Нижегородского НОЦ Тимура Халитова. "Изюминкой" на стенде Нижегородского НОЦ стал "Науч-поп бар". Его посетители могут посмотреть двухминутные ролики о генетике, экологии, биофотонике, борьбе со старением и других проблемах, которые решают ученые и инженеры из Нижнего Новгорода. Любую тему можно будет обсудить с молодыми учеными, которые выступают в роли бариста и предлагают гостям попробовать нижегородский кофе с молоком из хозяйств региона. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231109/granty-1908461110.html

https://ria.ru/20231121/studenty-1910894570.html

https://ria.ru/20231026/tekhnoparki-1905462924.html

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сочи

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, нижегородская область, сочи, россия, глеб никитин, российская академия наук