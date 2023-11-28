Рейтинг@Mail.ru
Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
19:03 28.11.2023 (обновлено: 19:09 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/razrabotki-1912478435.html
Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи
Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи
Более 30 разработок нижегородских ученых представили на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:03
2023-11-28T19:09
нижегородская область
технологии
нижегородская область
сочи
россия
глеб никитин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911136568_208:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_6eb6b82d9487c39c4aaf3916129d180a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Более 30 разработок нижегородских ученых представили на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона. В состав делегации Нижегородской области вошли около 70 человек - представители организаций инновационной инфраструктуры региона, министерства образования и науки, совета молодых ученых, а также вузов и научных организаций. "Будущее Нижегородской области напрямую связано с развитием науки в регионе. Современные технологические решения жизненно важны для наших предприятий. В рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по инициативе президента России, создается необходимая база для движения вперед в этом направлении. Ключевыми элементами развития региональной инновационной инфраструктуры выступают НОЦ, Инновационный научно-технологический центр ИНТЦ "Квантовая долина" и ИТ-кампус "Неймарк". Возможности именно этих площадок и их партнеров мы представляем на Конгрессе молодых ученых в Сочи", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ), который является одним из официальных партнеров конгресса, представил на стенде региона более 30 разработок нижегородских ученых. Так, группа компаний "Мадин" представила несколько устройств, предназначенных для реабилитации пациентов после различных заболеваний, среди них - перчатка "Аника" с биологической обратной связью для восстановления моторики рук после травм и инсульта, а также коленный модуль протеза ноги Exitus, способный подстраиваться под темп ходьбы пациента. С помощью VR-системы медицинской визуализации, созданной в Институте прикладной физики РАН, гости стенда смогут "пролететь" внутри сосудов и измерить их диаметр. В числе других медицинских разработок — отечественный аппарат для гемодиализа, прибор для скрининга организма, программа для оценки когнитивного возраста с применением искусственного интеллекта. Молодые ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета показали систему лучистого отопления на базе водяных инфракрасных эмиттеров — она размещается под потолком, позволяя экономить до 40% энергии. На стенде можно увидеть узел сбора влаги космического скафандра, импортозамещающие гидрофоны для измерения ультразвуковых полей. Часть экспозиции посвящена разработкам в области автомобилестроения. На стенде представлены зарядные станции для электромобилей, которые устанавливают на парковках, трассах и общественных территориях, разработанные с учетом актуальных трендов развития городских пространств. На стенде также демонстрируется промышленный пресс, который используется на заводах при сборке автомобилей. Также представлен электромобиль "Газель e-NN", на базе которого при участии Нижегородского технического университета были созданы инновационные модели коммерческих беспилотных автомобилей. "Для нас важно соединять в рамках НОЦ участников из научной сферы, образования, промышленности, бизнеса, выстраивать гибкие форматы взаимодействия между ними под каждый проект. И здесь, на конгрессе, можно увидеть результаты совместной работы молодых ученых, университетов, крупных предприятий — разработки, которые отвечают запросам реального сектора экономики", — приводятся в сообщении слова директора Нижегородского НОЦ Тимура Халитова. "Изюминкой" на стенде Нижегородского НОЦ стал "Науч-поп бар". Его посетители могут посмотреть двухминутные ролики о генетике, экологии, биофотонике, борьбе со старением и других проблемах, которые решают ученые и инженеры из Нижнего Новгорода. Любую тему можно будет обсудить с молодыми учеными, которые выступают в роли бариста и предлагают гостям попробовать нижегородский кофе с молоком из хозяйств региона. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231109/granty-1908461110.html
https://ria.ru/20231121/studenty-1910894570.html
https://ria.ru/20231026/tekhnoparki-1905462924.html
нижегородская область
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911136568_709:0:3440:2048_1920x0_80_0_0_5ff47f056004f711ec7123c3b63f62b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нижегородская область, сочи, россия, глеб никитин, российская академия наук
Нижегородская область, Технологии, Нижегородская область, Сочи, Россия, Глеб Никитин, Российская академия наук

Нижегородцы представили 30 разработок на Конгрессе молодых ученых в Сочи

© iStock.com / LeniKovalevaЗима в Нижнем Новгороде
Зима в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / LeniKovaleva
Зима в Нижнем Новгороде . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Более 30 разработок нижегородских ученых представили на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона.
В состав делегации Нижегородской области вошли около 70 человек - представители организаций инновационной инфраструктуры региона, министерства образования и науки, совета молодых ученых, а также вузов и научных организаций.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов
9 ноября, 17:14
«
"Будущее Нижегородской области напрямую связано с развитием науки в регионе. Современные технологические решения жизненно важны для наших предприятий. В рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по инициативе президента России, создается необходимая база для движения вперед в этом направлении. Ключевыми элементами развития региональной инновационной инфраструктуры выступают НОЦ, Инновационный научно-технологический центр ИНТЦ "Квантовая долина" и ИТ-кампус "Неймарк". Возможности именно этих площадок и их партнеров мы представляем на Конгрессе молодых ученых в Сочи", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ), который является одним из официальных партнеров конгресса, представил на стенде региона более 30 разработок нижегородских ученых. Так, группа компаний "Мадин" представила несколько устройств, предназначенных для реабилитации пациентов после различных заболеваний, среди них - перчатка "Аника" с биологической обратной связью для восстановления моторики рук после травм и инсульта, а также коленный модуль протеза ноги Exitus, способный подстраиваться под темп ходьбы пациента. С помощью VR-системы медицинской визуализации, созданной в Институте прикладной физики РАН, гости стенда смогут "пролететь" внутри сосудов и измерить их диаметр. В числе других медицинских разработок — отечественный аппарат для гемодиализа, прибор для скрининга организма, программа для оценки когнитивного возраста с применением искусственного интеллекта.
Молодые ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета показали систему лучистого отопления на базе водяных инфракрасных эмиттеров — она размещается под потолком, позволяя экономить до 40% энергии. На стенде можно увидеть узел сбора влаги космического скафандра, импортозамещающие гидрофоны для измерения ультразвуковых полей.
Евгений Люлин и Алексей Талай - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Спикер нижегородского парламента Люлин встретился со студентами
21 ноября, 18:38
Часть экспозиции посвящена разработкам в области автомобилестроения. На стенде представлены зарядные станции для электромобилей, которые устанавливают на парковках, трассах и общественных территориях, разработанные с учетом актуальных трендов развития городских пространств. На стенде также демонстрируется промышленный пресс, который используется на заводах при сборке автомобилей. Также представлен электромобиль "Газель e-NN", на базе которого при участии Нижегородского технического университета были созданы инновационные модели коммерческих беспилотных автомобилей.
«
"Для нас важно соединять в рамках НОЦ участников из научной сферы, образования, промышленности, бизнеса, выстраивать гибкие форматы взаимодействия между ними под каждый проект. И здесь, на конгрессе, можно увидеть результаты совместной работы молодых ученых, университетов, крупных предприятий — разработки, которые отвечают запросам реального сектора экономики", — приводятся в сообщении слова директора Нижегородского НОЦ Тимура Халитова.
"Изюминкой" на стенде Нижегородского НОЦ стал "Науч-поп бар". Его посетители могут посмотреть двухминутные ролики о генетике, экологии, биофотонике, борьбе со старением и других проблемах, которые решают ученые и инженеры из Нижнего Новгорода. Любую тему можно будет обсудить с молодыми учеными, которые выступают в роли бариста и предлагают гостям попробовать нижегородский кофе с молоком из хозяйств региона.
РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Сотрудница фабрики электроники - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Более 900 миллионов рублей выделено на нижегородские технопарки электроники
26 октября, 18:01
 
Нижегородская областьТехнологииНижегородская областьСочиРоссияГлеб НикитинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала