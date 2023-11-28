https://ria.ru/20231128/razrabotchik-1912506365.html

Разработчик "Новичка" прокомментировал отравление жены Буданова

Разработчик "Новичка" прокомментировал отравление жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023

Разработчик "Новичка" прокомментировал отравление жены Буданова

Серьезной угрозы жизни жены главы ГУР минобороны Украины Марианне Будановой после отравления нет, украинские медики имеют все необходимые средства, чтобы ее... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:28

2023-11-28T22:28

2023-11-28T22:28

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кирилл буданов

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Серьезной угрозы жизни жены главы ГУР минобороны Украины Марианне Будановой после отравления нет, украинские медики имеют все необходимые средства, чтобы ее вылечить, но инцидент может стать поводом для провокаций в сторону России, заявил РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк. Во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке. "Ну, конечно есть (шансы выжить - ред.). Все виды сорбентов, которые сейчас существуют, в том числе, лучшее, это пектиновые сорбенты. Они очень хорошо помогают в этом деле, чтобы вынуть из организма большую часть вращающегося в внутри организма этого тяжелого металла. Если он уже осел в костях с накоплением, то оттуда, конечно, вынуть весьма проблематично… Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы это провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно", - сказал Ринк. Он отметил, что мышьяк и ртуть могут накапливаться в организме в случае их приема малыми дозами и приводить к серьезным последствиям. По его словам, эти элементы хорошо накапливают грибы и морская рыба. "Надо изучать, где они там вместе обедают, или что за банкеты были с отравленной алкогольной продукцией или закуской. У нас слишком мало фактов, чтобы более подробно сказать", - добавил эксперт. Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.

https://ria.ru/20231128/zhena-1912503010.html

https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912501513.html

украина

россия

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в мире, украина, кирилл буданов, россия, сша, леонид ринк, владимир зеленский