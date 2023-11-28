https://ria.ru/20231128/raskol-1912259373.html

В Киеве сообщили об окончательном расколе между Зеленским и ВСУ

В Киеве сообщили об окончательном расколе между Зеленским и ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

В Киеве сообщили об окончательном расколе между Зеленским и ВСУ

Оскорбление главкома ВСУ Валерия Залужного со стороны украинского депутата Марьяны Безуглой может привести к открытому столкновению, если Владимир Зеленский... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:48

2023-11-28T02:48

2023-11-28T07:20

в мире

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олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Оскорбление главкома ВСУ Валерия Залужного со стороны украинского депутата Марьяны Безуглой может привести к открытому столкновению, если Владимир Зеленский публично не вступится за генерала, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Ранее в понедельник Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский, комментируя критику со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины."Раскол уже произошел, и кто-то должен понести соответствующую расплату. Безуглая должна сложить полномочия народного депутата и быть устранена из Верховного совета путем исключения из фракции, или она сама должна это сделать. Если этого не произойдет, тогда за оскорбление и шантаж Залужного армия может принять решение о том, что Безуглая должна ответить за свои слова", — считает Соскин.По мнению аналитика, военные также могут потребовать от Зеленского, чтобы он дезавуировал слова представителя его партии "Слуга народа", от чего, в свою очередь, и будет зависеть исход конфликта."Зеленский должен выступить и заявить, что он считает выступление Безуглой и ее поведение неправильным. Если этого не будет, то мы входим в открытое столкновение", — предупредил Соскин.Эксперт добавил, что Безуглая не могла сама принять решение сделать выпад в адрес Залужного, в связи с чем, считает Соскин, она должна сказать, кто ей это предложил.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231127/zayavlenie-1912249713.html

https://radiosputnik.ru/20231127/danilov-1912162158.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, валерий залужный, олег соскин, вооруженные силы украины