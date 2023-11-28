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СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 28.11.2023 (обновлено: 20:42 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/raketa-1912491426.html
СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке
СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке - РИА Новости, 28.11.2023
СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке
СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:19
2023-11-28T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. "Военными следователями СК РФ зафиксирован очередной факт преступных действий со стороны ВФУ. В дневное время ВФУ нанесли ракетный обстрел по Киевскому району города Донецка. Предположительно, с применением авиационной ракеты HARM, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки", - рассказал представитель Следственного комитета. В проломе стены поврежденного здания обнаружен фрагмент одной из выпущенных ракет, передает корреспондент РИА Новости. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено 4 жилых домостроения и еще 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231128/poliklinika-1912447394.html
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Американская ракета HARM в Киевском районе Донецка
СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка
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в мире, донецк, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, СЦКК
СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке

СК России зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Военными следователями СК РФ зафиксирован очередной факт преступных действий со стороны ВФУ. В дневное время ВФУ нанесли ракетный обстрел по Киевскому району города Донецка. Предположительно, с применением авиационной ракеты HARM, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки", - рассказал представитель Следственного комитета.
В проломе стены поврежденного здания обнаружен фрагмент одной из выпущенных ракет, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено 4 жилых домостроения и еще 2 объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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