https://ria.ru/20231128/raketa-1912491426.html

СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке

СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке - РИА Новости, 28.11.2023

СК зафиксировал применение американской ракеты HARM в Донецке

СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:19

2023-11-28T20:19

2023-11-28T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. "Военными следователями СК РФ зафиксирован очередной факт преступных действий со стороны ВФУ. В дневное время ВФУ нанесли ракетный обстрел по Киевскому району города Донецка. Предположительно, с применением авиационной ракеты HARM, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки", - рассказал представитель Следственного комитета. В проломе стены поврежденного здания обнаружен фрагмент одной из выпущенных ракет, передает корреспондент РИА Новости. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено 4 жилых домостроения и еще 2 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20231128/poliklinika-1912447394.html

донецк

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Американская ракета HARM в Киевском районе Донецка СК РФ зафиксировал применение американской авиационной ракеты HARM в Киевском районе Донецка 2023-11-28T20:19 true PT0M38S

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в мире, донецк, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, сцкк