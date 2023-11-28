https://ria.ru/20231128/raketa-1912280423.html

Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура

Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура - РИА Новости, 28.11.2023

Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:15

2023-11-28T09:15

2023-11-28T09:17

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 1 декабря в 12.25 мск. Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе 515 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, а также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, одежду, продукты для экипажа. Как уточнили в госкорпорации, на ракету нанесли изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран", а также столетию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова (родился 29 августа 1923 года). Кроме того, на "Союзе-2.1а" наклейки в честь Десятилетия науки и технологий, объявленного в России в 2022-2031 годах, и турнира "Игры Будущего", который пройдет в Казани в 2024 году.

https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html

https://ria.ru/20231122/kosmos-1910883296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, байконур (город), россия, роскосмос