https://ria.ru/20231128/raketa-1912280423.html
Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура
Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура - РИА Новости, 28.11.2023
Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:15
2023-11-28T09:15
2023-11-28T09:17
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 1 декабря в 12.25 мск. Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе 515 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, а также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, одежду, продукты для экипажа. Как уточнили в госкорпорации, на ракету нанесли изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран", а также столетию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова (родился 29 августа 1923 года). Кроме того, на "Союзе-2.1а" наклейки в честь Десятилетия науки и технологий, объявленного в России в 2022-2031 годах, и турнира "Игры Будущего", который пройдет в Казани в 2024 году.
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Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Роскосмос
Ракету "Союз" с грузовым кораблем установили на стартовом столе Байконура
"Союз" с грузовиком "Прогресс МС-25" установили на стартовом столе Байконура
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, сообщили
в "Роскосмосе".
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску.
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 1 декабря в 12.25 мск.
Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе 515 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, а также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, укладок для экспериментов, одежду, продукты для экипажа.
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Как уточнили в госкорпорации, на ракету нанесли изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран", а также столетию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова (родился 29 августа 1923 года).
Кроме того, на "Союзе-2.1а" наклейки в честь Десятилетия науки и технологий, объявленного в России
в 2022-2031 годах, и турнира "Игры Будущего", который пройдет в Казани
в 2024 году.
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