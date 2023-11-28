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"Лучше, чем ATACMS". Украине могут передать "аналог гиперзвука" - РИА Новости, 28.11.2023
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08:00 28.11.2023 (обновлено: 08:05 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/raketa-1911696097.html
"Лучше, чем ATACMS". Украине могут передать "аналог гиперзвука"
"Лучше, чем ATACMS". Украине могут передать "аналог гиперзвука" - РИА Новости, 28.11.2023
"Лучше, чем ATACMS". Украине могут передать "аналог гиперзвука"
Американская компания Lockheed Martin отчиталась об успешных испытаниях PrSM — Precision Strike Missile. Развернуть эти ракеты планируют уже в первом квартале... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:00
2023-11-28T08:05
сша
lockheed martin
министерство обороны сша
raytheon
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Американская компания Lockheed Martin отчиталась об успешных испытаниях PrSM — Precision Strike Missile. Развернуть эти ракеты планируют уже в первом квартале 2024-го. О том, на что они способны, — в материале РИА Новости.Успешные испытанияТестовые пуски провели на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. По словам разработчиков, ракету проверяли на минимальных дистанциях."Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые", — отмечают в компании.По данным американского портала Breaking Defense, речь идет о 85 километрах. Похоже, в США добились серьезного прорыва — сбить ракету на такой скорости очень непросто.Мощнее и дальшеLockheed Martin поручили разработать прежде всего более совершенную версию ATACMS. Отсюда и схожие характеристики: дальность — от 60 до 500 километров, двойная система наведения — инерциальная и GPS.Сам боеприпас защищен от случайной детонации. В каждом загрузочном контейнере — две ракеты PrSM, способные одновременно поражать две разные цели. Для запуска можно использовать системы HIMARS и MLRS M270, в том числе и переданные Киеву.Разработчики утверждают, что увеличили полезную нагрузку — это позволяет повысить летальность и расширить зону поражения.Несмотря на высокую скорость, PrSM — не гиперзвуковое оружие. Способностью маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха ракета не обладает. К цели подходит по баллистической траектории.Первые поставки в войска ожидаются еще до конца года. Пентагон рассчитывал на 3986 таких боеприпасов. Однако теперь, после поставок ATACMS Киеву, в Вашингтоне собираются увеличить заказ.Задел на будущееСама технология, как отмечает Breaking Defense, получит дальнейшее развитие. В частности, речь идет о создании на базе PrSM ракеты с многорежимной головкой самонаведения для поражения кораблей. Это проект LBASM — Land-Based Anti-Ship Missile (противокорабельная ракета наземного базирования).Третья версия, по предварительным планам, сможет брать еще больше полезной нагрузки. Кроме того, ведутся работы над двукратным увеличением дальности — Пентагон заказал Lockheed Martin и их конкурентам из Raytheon Technologies и Northrop Grumman PrSM, способную поражать цели на расстоянии около тысячи километров.Интерес к разработке проявили и за рубежом. В частности, Австралия уже заплатила 54 миллиона долларов и подписала меморандум о взаимопонимании по программе противокорабельной PrSM. К проекту готова присоединиться и Великобритания.В Lockheed Martin уверяют, что их изделие позволит значительно упростить боевые операции мультидоменного уровня — когда к выполнению задач привлекаются не только наземные силы, но и, к примеру, ВВС. В частности, оснащенные PrSM комплексы могут с земли прикрывать авиацию, нанося удары по системам ПВО противника.До первого боевого применения все это под вопросом. Однако на бумаге Precision Strike Missile выглядит как угроза, с которой придется считаться любой армии мира.
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сша
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2023
Нармания Давид
Нармания Давид
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, lockheed martin , министерство обороны сша, raytheon, в мире
США, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Raytheon, В мире
"Лучше, чем ATACMS". Украине могут передать "аналог гиперзвука"

США готовятся развернуть более совершенную версию ATACMS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Американская компания Lockheed Martin отчиталась об успешных испытаниях PrSM — Precision Strike Missile. Развернуть эти ракеты планируют уже в первом квартале 2024-го. О том, на что они способны, — в материале РИА Новости.

Успешные испытания

Тестовые пуски провели на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. По словам разработчиков, ракету проверяли на минимальных дистанциях.
"Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые", — отмечают в компании.
По данным американского портала Breaking Defense, речь идет о 85 километрах. Похоже, в США добились серьезного прорыва — сбить ракету на такой скорости очень непросто.
© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS

Мощнее и дальше

Lockheed Martin поручили разработать прежде всего более совершенную версию ATACMS. Отсюда и схожие характеристики: дальность — от 60 до 500 километров, двойная система наведения — инерциальная и GPS.
Сам боеприпас защищен от случайной детонации. В каждом загрузочном контейнере — две ракеты PrSM, способные одновременно поражать две разные цели. Для запуска можно использовать системы HIMARS и MLRS M270, в том числе и переданные Киеву.
Разработчики утверждают, что увеличили полезную нагрузку — это позволяет повысить летальность и расширить зону поражения.
Несмотря на высокую скорость, PrSM — не гиперзвуковое оружие. Способностью маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха ракета не обладает. К цели подходит по баллистической траектории.
Первые поставки в войска ожидаются еще до конца года. Пентагон рассчитывал на 3986 таких боеприпасов. Однако теперь, после поставок ATACMS Киеву, в Вашингтоне собираются увеличить заказ.
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS

Задел на будущее

Сама технология, как отмечает Breaking Defense, получит дальнейшее развитие. В частности, речь идет о создании на базе PrSM ракеты с многорежимной головкой самонаведения для поражения кораблей. Это проект LBASM — Land-Based Anti-Ship Missile (противокорабельная ракета наземного базирования).
Третья версия, по предварительным планам, сможет брать еще больше полезной нагрузки. Кроме того, ведутся работы над двукратным увеличением дальности — Пентагон заказал Lockheed Martin и их конкурентам из Raytheon Technologies и Northrop Grumman PrSM, способную поражать цели на расстоянии около тысячи километров.
© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракеты системой залпового огня MLRS во время учений США и Южной Кореи
Запуск ракеты системой залпового огня MLRS во время учений США и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракеты системой залпового огня MLRS во время учений США и Южной Кореи
Интерес к разработке проявили и за рубежом. В частности, Австралия уже заплатила 54 миллиона долларов и подписала меморандум о взаимопонимании по программе противокорабельной PrSM. К проекту готова присоединиться и Великобритания.
В Lockheed Martin уверяют, что их изделие позволит значительно упростить боевые операции мультидоменного уровня — когда к выполнению задач привлекаются не только наземные силы, но и, к примеру, ВВС. В частности, оснащенные PrSM комплексы могут с земли прикрывать авиацию, нанося удары по системам ПВО противника.
До первого боевого применения все это под вопросом. Однако на бумаге Precision Strike Missile выглядит как угроза, с которой придется считаться любой армии мира.
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