"Лучше, чем ATACMS". Украине могут передать "аналог гиперзвука"
США готовятся развернуть более совершенную версию ATACMS
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Американская компания Lockheed Martin отчиталась об успешных испытаниях PrSM — Precision Strike Missile. Развернуть эти ракеты планируют уже в первом квартале 2024-го. О том, на что они способны, — в материале РИА Новости.
Успешные испытания
Тестовые пуски провели на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. По словам разработчиков, ракету проверяли на минимальных дистанциях.
"Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые", — отмечают в компании.
По данным американского портала Breaking Defense, речь идет о 85 километрах. Похоже, в США добились серьезного прорыва — сбить ракету на такой скорости очень непросто.
© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Мощнее и дальше
Lockheed Martin поручили разработать прежде всего более совершенную версию ATACMS. Отсюда и схожие характеристики: дальность — от 60 до 500 километров, двойная система наведения — инерциальная и GPS.
Сам боеприпас защищен от случайной детонации. В каждом загрузочном контейнере — две ракеты PrSM, способные одновременно поражать две разные цели. Для запуска можно использовать системы HIMARS и MLRS M270, в том числе и переданные Киеву.
Разработчики утверждают, что увеличили полезную нагрузку — это позволяет повысить летальность и расширить зону поражения.
Несмотря на высокую скорость, PrSM — не гиперзвуковое оружие. Способностью маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха ракета не обладает. К цели подходит по баллистической траектории.
Первые поставки в войска ожидаются еще до конца года. Пентагон рассчитывал на 3986 таких боеприпасов. Однако теперь, после поставок ATACMS Киеву, в Вашингтоне собираются увеличить заказ.
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS
Задел на будущее
Сама технология, как отмечает Breaking Defense, получит дальнейшее развитие. В частности, речь идет о создании на базе PrSM ракеты с многорежимной головкой самонаведения для поражения кораблей. Это проект LBASM — Land-Based Anti-Ship Missile (противокорабельная ракета наземного базирования).
Третья версия, по предварительным планам, сможет брать еще больше полезной нагрузки. Кроме того, ведутся работы над двукратным увеличением дальности — Пентагон заказал Lockheed Martin и их конкурентам из Raytheon Technologies и Northrop Grumman PrSM, способную поражать цели на расстоянии около тысячи километров.
© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракеты системой залпового огня MLRS во время учений США и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракеты системой залпового огня MLRS во время учений США и Южной Кореи
Интерес к разработке проявили и за рубежом. В частности, Австралия уже заплатила 54 миллиона долларов и подписала меморандум о взаимопонимании по программе противокорабельной PrSM. К проекту готова присоединиться и Великобритания.
В Lockheed Martin уверяют, что их изделие позволит значительно упростить боевые операции мультидоменного уровня — когда к выполнению задач привлекаются не только наземные силы, но и, к примеру, ВВС. В частности, оснащенные PrSM комплексы могут с земли прикрывать авиацию, нанося удары по системам ПВО противника.
До первого боевого применения все это под вопросом. Однако на бумаге Precision Strike Missile выглядит как угроза, с которой придется считаться любой армии мира.