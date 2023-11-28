https://ria.ru/20231128/putin-1912446919.html
Путин рассказал, что значит быть русским
Путин рассказал, что значит быть русским - РИА Новости, 28.11.2023
Путин рассказал, что значит быть русским
Президент РФ Владимир Путин заявил, что быть русским человеком означает огромную ответственность за сохранение России, в этом и есть истинный патриотизм. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:21
2023-11-28T17:21
2023-11-28T17:42
россия
российская империя
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что быть русским человеком означает огромную ответственность за сохранение России, в этом и есть истинный патриотизм. "Быть русским - это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор. Президент указал на то, что тема нынешнего Собора - настоящее и будущее русского мира, который представляет "все поколения наших предков и наших потомков". "Русский мир - это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский союз, это и современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава", - подчеркнул глава государства. "Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность - это просто факт", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231128/putin-1912434560.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912452901_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a85d2c68d94967b04511a6d3fd806c48.jpg
Путин: "Быть русским – это прежде всего ответственность за сбережение России"
Путин: "Быть русским – это прежде всего ответственность за сбережение России"
2023-11-28T17:21
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская империя, владимир путин, общество
Россия, Российская империя, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что значит быть русским
Путин считает, что быть русским означает ответственность за сохранение России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что быть русским человеком означает огромную ответственность за сохранение России, в этом и есть истинный патриотизм.
"Быть русским - это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор.
Россия стала сильнее, заявил Путин
Президент указал на то, что тема нынешнего Собора - настоящее и будущее русского мира, который представляет "все поколения наших предков и наших потомков".
"Русский мир - это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя
, Советский союз, это и современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава", - подчеркнул глава государства.
"Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность - это просто факт", - отметил Путин.
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