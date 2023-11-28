https://ria.ru/20231128/putin-1912446919.html

Путин рассказал, что значит быть русским

Путин рассказал, что значит быть русским - РИА Новости, 28.11.2023

Путин рассказал, что значит быть русским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что быть русским человеком означает огромную ответственность за сохранение России, в этом и есть истинный патриотизм. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:21

2023-11-28T17:21

2023-11-28T17:42

россия

российская империя

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что быть русским человеком означает огромную ответственность за сохранение России, в этом и есть истинный патриотизм. "Быть русским - это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор. Президент указал на то, что тема нынешнего Собора - настоящее и будущее русского мира, который представляет "все поколения наших предков и наших потомков". "Русский мир - это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский союз, это и современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава", - подчеркнул глава государства. "Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность - это просто факт", - отметил Путин.

https://ria.ru/20231128/putin-1912434560.html

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Путин: "Быть русским – это прежде всего ответственность за сбережение России" Путин: "Быть русским – это прежде всего ответственность за сбережение России" 2023-11-28T17:21 true PT0M28S

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Дарья Буймова

россия, российская империя, владимир путин, общество