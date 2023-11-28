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Путин призвал беречь согласие культур и традиций народов России - РИА Новости, 28.11.2023
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17:16 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/putin-1912445761.html
Путин призвал беречь согласие культур и традиций народов России
Путин призвал беречь согласие культур и традиций народов России - РИА Новости, 28.11.2023
Путин призвал беречь согласие культур и традиций народов России
Необходимо постоянно укреплять и беречь "многообразное согласие" культур, традиций и обычаев народов России, так как в этом ее сила и потенциал, заявил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:16
2023-11-28T17:16
россия
владимир путин
культура
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимо постоянно укреплять и беречь "многообразное согласие" культур, традиций и обычаев народов России, так как в этом ее сила и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние. Обращаю на это внимание руководителей всех субъектов федерации и рассчитываю здесь на авторитет пастырей наших традиционных религий, на ответственность всех политических сил и общественных организаций", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.
https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html
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россия, владимир путин, культура
Россия, Владимир Путин, Культура
Путин призвал беречь согласие культур и традиций народов России

Путин: необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимо постоянно укреплять и беречь "многообразное согласие" культур, традиций и обычаев народов России, так как в этом ее сила и потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние. Обращаю на это внимание руководителей всех субъектов федерации и рассчитываю здесь на авторитет пастырей наших традиционных религий, на ответственность всех политических сил и общественных организаций", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин выступил на Всемирном русском народном соборе
17:13
 
РоссияВладимир ПутинКультура
 
 
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