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Путин выступил на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2023
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17:13 28.11.2023 (обновлено: 17:54 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html
Путин выступил на Всемирном русском народном соборе
Путин выступил на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2023
Путин выступил на Всемирном русском народном соборе
Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном русском народном соборе. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:13
2023-11-28T17:54
владимир путин
россия
всемирный русский народный собор
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном русском народном соборе.&quot;Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией&quot;, — сказал президент.Смысл, ценность и реальное наполнение суверенитета — это прежде всего свобода страны и народа, отметил глава государства. Именно эту, подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне спецоперации. Память погибших героев президент попросил почтить минутой молчания.Путин подчеркнул, что современная Россия возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. В ней находит свое продолжение русский мир, который включает в себя Древнюю Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз.Россия сражается не только за свою свободу, но и всего мира.&quot;Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона &lt;...&gt; дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю — именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен&quot;.Президент отметил, что русофобия и другие формы расизма стали официальной идеологией западной элиты. Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Многообразие и единство культур, традиций, языков и этносов просто не укладывается в логику расистов и колонизаторов. Раздающиеся на Западе призывы "деколонизировать" Россию на самом деле означают стремление расчленить и разграбить ее, подчеркнул глава государства.Путин предупредил, что любое вмешательство извне, провокации межнациональных и межрелигиозных конфликтов расцениваются как агрессивные действия против России, на это последует соответствующая реакция.
https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html
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владимир путин, россия, всемирный русский народный собор
Владимир Путин, Россия, Всемирный русский народный собор

Путин выступил на Всемирном русском народном соборе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном русском народном соборе.
«

"Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", — сказал президент.

Смысл, ценность и реальное наполнение суверенитета — это прежде всего свобода страны и народа, отметил глава государства. Именно эту, подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне спецоперации. Память погибших героев президент попросил почтить минутой молчания.
Путин подчеркнул, что современная Россия возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. В ней находит свое продолжение русский мир, который включает в себя Древнюю Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз.
Россия сражается не только за свою свободу, но и всего мира.
«

"Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона <...> дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю — именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Владимир Путин
Президент отметил, что русофобия и другие формы расизма стали официальной идеологией западной элиты. Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Многообразие и единство культур, традиций, языков и этносов просто не укладывается в логику расистов и колонизаторов.
Раздающиеся на Западе призывы "деколонизировать" Россию на самом деле означают стремление расчленить и разграбить ее, подчеркнул глава государства.
Путин предупредил, что любое вмешательство извне, провокации межнациональных и межрелигиозных конфликтов расцениваются как агрессивные действия против России, на это последует соответствующая реакция.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
На Западе примитивными становятся и культура, и образование, заявил Путин
17:07
 
Владимир ПутинРоссияВсемирный русский народный собор
 
 
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