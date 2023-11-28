https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html

Путин выступил на Всемирном русском народном соборе

Путин выступил на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2023

Путин выступил на Всемирном русском народном соборе

Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном русском народном соборе. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:13

2023-11-28T17:13

2023-11-28T17:54

владимир путин

россия

всемирный русский народный собор

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, заявил Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном русском народном соборе."Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", — сказал президент.Смысл, ценность и реальное наполнение суверенитета — это прежде всего свобода страны и народа, отметил глава государства. Именно эту, подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне спецоперации. Память погибших героев президент попросил почтить минутой молчания.Путин подчеркнул, что современная Россия возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. В ней находит свое продолжение русский мир, который включает в себя Древнюю Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз.Россия сражается не только за свою свободу, но и всего мира."Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона <...> дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю — именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен".Президент отметил, что русофобия и другие формы расизма стали официальной идеологией западной элиты. Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Многообразие и единство культур, традиций, языков и этносов просто не укладывается в логику расистов и колонизаторов. Раздающиеся на Западе призывы "деколонизировать" Россию на самом деле означают стремление расчленить и разграбить ее, подчеркнул глава государства.Путин предупредил, что любое вмешательство извне, провокации межнациональных и межрелигиозных конфликтов расцениваются как агрессивные действия против России, на это последует соответствующая реакция.

https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html

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владимир путин, россия, всемирный русский народный собор