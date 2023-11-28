https://ria.ru/20231128/putin-1912442369.html

Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики

Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики - РИА Новости, 28.11.2023

Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики

Президент РФ Владимир Путин, заявил, что представителям власти страны предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств, экономика России,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:04

2023-11-28T17:04

2023-11-28T17:04

экономика

россия

тихий океан

черное море

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что представителям власти страны предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств, экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал. "Нам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств - от Тихого океана до Балтики и Черного моря. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли: творческие, креативные индустрии и национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Он отметил, что власти страны поддерживают стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. "Из этого и складывается суверенное развитие - в национальных интересах", - заключил президент.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html

россия

тихий океан

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, тихий океан, черное море, владимир путин