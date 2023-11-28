https://ria.ru/20231128/putin-1912442369.html
Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики
Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики - РИА Новости, 28.11.2023
Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что представителям власти страны предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств, экономика России,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:04
2023-11-28T17:04
2023-11-28T17:04
экономика
россия
тихий океан
черное море
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что представителям власти страны предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств, экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал. "Нам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств - от Тихого океана до Балтики и Черного моря. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли: творческие, креативные индустрии и национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Он отметил, что власти страны поддерживают стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. "Из этого и складывается суверенное развитие - в национальных интересах", - заключил президент.
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html
россия
тихий океан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тихий океан, черное море, владимир путин
Экономика, Россия, Тихий океан, Черное море, Владимир Путин
Путин призвал кратно нарастить потенциал экономики
Путин: индустрии и креативный бизнес должны кратно нарастить потенциал
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что представителям власти страны предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств, экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал.
"Нам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств - от Тихого океана
до Балтики и Черного моря
. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли: творческие, креативные индустрии и национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
Он отметил, что власти страны поддерживают стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям.
"Из этого и складывается суверенное развитие - в национальных интересах", - заключил президент.
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