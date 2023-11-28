https://ria.ru/20231128/putin-1912434560.html

Россия стала сильнее, заявил Путин

Россия стала сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Россия стала сильнее, заявил Путин

Россия сегодня стала сильнее, в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям, заявил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:52

2023-11-28T16:52

2023-11-28T17:24

россия

владимир путин

общество

всемирный русский народный собор

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия сегодня стала сильнее, в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы стали сильнее. В состав России вернулись наши исторические регионы. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.Именно поэтому, отметил он, российское общество готово к решению стоящих перед ним масштабных задач, которые требуют "соборной работы".

https://radiosputnik.ru/20231128/putin-1912404902.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, всемирный русский народный собор