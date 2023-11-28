https://ria.ru/20231128/putin-1912434560.html
Россия стала сильнее, заявил Путин
Россия стала сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Россия стала сильнее, заявил Путин
Россия сегодня стала сильнее, в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям, заявил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:52
2023-11-28T16:52
2023-11-28T17:24
россия
владимир путин
общество
всемирный русский народный собор
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия сегодня стала сильнее, в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы стали сильнее. В состав России вернулись наши исторические регионы. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.Именно поэтому, отметил он, российское общество готово к решению стоящих перед ним масштабных задач, которые требуют "соборной работы".
https://radiosputnik.ru/20231128/putin-1912404902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, всемирный русский народный собор
Россия, Владимир Путин, Общество, Всемирный русский народный собор
Россия стала сильнее, заявил Путин
Путин: российское общество обращается к истинным ценностям
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия сегодня стала сильнее, в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы стали сильнее. В состав России вернулись наши исторические регионы. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.
Именно поэтому, отметил он, российское общество готово к решению стоящих перед ним масштабных задач, которые требуют "соборной работы".
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин