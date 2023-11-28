https://ria.ru/20231128/putin-1912432266.html

Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями

Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями - РИА Новости, 28.11.2023

Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями

Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:48

2023-11-28T16:48

2023-11-28T17:32

россия

владимир путин

в мире

всемирный русский народный собор

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, как попытку "бросить России терроризм и экстремизм", в соответствии с этим будет ответная реакция, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. И мы в соответствии с этим, соответствующим образом будем реагировать", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе. Глава государства отметил, что Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.

https://ria.ru/20231128/vrns-1912425920.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России" Путин: "Любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России" 2023-11-28T16:48 true PT0M28S

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире, всемирный русский народный собор