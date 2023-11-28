https://ria.ru/20231128/putin-1912432266.html
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями - РИА Новости, 28.11.2023
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями
Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:48
2023-11-28T16:48
2023-11-28T17:32
россия
владимир путин
в мире
всемирный русский народный собор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912445305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bcfd2587a931f911d15edcb8cff229a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, как попытку "бросить России терроризм и экстремизм", в соответствии с этим будет ответная реакция, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. И мы в соответствии с этим, соответствующим образом будем реагировать", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе. Глава государства отметил, что Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.
https://ria.ru/20231128/vrns-1912425920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912445305_295:0:1735:1080_1920x0_80_0_0_a29c3d803cd1291a9980278d260e519a.jpg
Путин: "Любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России"
Путин: "Любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России"
2023-11-28T16:48
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, всемирный русский народный собор
Россия, Владимир Путин, В мире, Всемирный русский народный собор
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями
Путин: Россия расценивает вмешательство извне как агрессивные действия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, как попытку "бросить России терроризм и экстремизм", в соответствии с этим будет ответная реакция, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. И мы в соответствии с этим, соответствующим образом будем реагировать", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе.
Глава государства отметил, что Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.
Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности