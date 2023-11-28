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Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями - РИА Новости, 28.11.2023
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16:48 28.11.2023 (обновлено: 17:32 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912432266.html
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями - РИА Новости, 28.11.2023
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями
Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:48
2023-11-28T17:32
россия
владимир путин
в мире
всемирный русский народный собор
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, как попытку "бросить России терроризм и экстремизм", в соответствии с этим будет ответная реакция, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. И мы в соответствии с этим, соответствующим образом будем реагировать", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе. Глава государства отметил, что Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.
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4.7
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60
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Путин: "Любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России"
Путин: "Любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России"
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россия, владимир путин, в мире, всемирный русский народный собор
Россия, Владимир Путин, В мире, Всемирный русский народный собор
Путин назвал попытки провокаций против России агрессивными действиями

Путин: Россия расценивает вмешательство извне как агрессивные действия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать в России межнациональный или межрелигиозный конфликт расцениваются как агрессивные действия против России, как попытку "бросить России терроризм и экстремизм", в соответствии с этим будет ответная реакция, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. И мы в соответствии с этим, соответствующим образом будем реагировать", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе.
Глава государства отметил, что Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.
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