https://ria.ru/20231128/putin-1912415863.html

Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин

Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин

Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:28

2023-11-28T16:28

2023-11-28T17:43

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.

https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин