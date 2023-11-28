Рейтинг@Mail.ru
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 28.11.2023 (обновлено: 17:43 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912415863.html
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин
Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:28
2023-11-28T17:43
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин

Путин: Россия в СВО сражается за свободу всего мира

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства
16:44
 
РоссияВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала