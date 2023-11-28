https://ria.ru/20231128/putin-1912415863.html
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин
Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:28
2023-11-28T16:28
2023-11-28T17:43
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, страна сражается за свободу всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин
Путин: Россия в СВО сражается за свободу всего мира