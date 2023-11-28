https://ria.ru/20231128/putin-1912355965.html

Putin Team сделает подарок Путину

Putin Team сделает подарок Путину - РИА Новости, 28.11.2023

Putin Team сделает подарок Путину

Бренд Putin Team Russia подготовит в подарок президенту России Владимиру Путину несколько комплектов одежды из новой предновогодней коллекции, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:06

2023-11-28T14:06

2023-11-28T14:06

россия

китай

индия

дмитрий шишкин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бренд Putin Team Russia подготовит в подарок президенту России Владимиру Путину несколько комплектов одежды из новой предновогодней коллекции, сообщил РИА Новости президент ассоциации Рослегпром, создатель бренда Дмитрий Шишкин. Открытие магазина и презентация коллекции этого бренда прошли во вторник на выставке "Россия" на ВДНХ. "Безусловно. На самом деле, сейчас мы ждём как раз уже поступления новой предновогодней коллекции и обязательно сформируем несколько комплектов для президента", - рассказал Шишкин, говоря о том, отправят ли в подарок Путину вещи из новой коллекции. Создатель бренда отметил, что несколько лет назад они уже делали для него несколько комплектов - в эстетике бренда, но по индивидуальным меркам. "После совещания в 2020 году, когда я предложил президенту произвести для него индивидуальный комплект, он дал на это согласие. И мы для него целую капсульную коллекцию вещей разработали и произвели - в общей эстетике бренда, но сшитые ему по меркам. Президенту все очень понравилось. И как раз после этого нам дали зеленый свет на активное развитие бренда", - уточнил Шишкин. Он добавил, что это были прежде всего вещи casual - спортивная одежда и повседневный стиль. "Там несколько полных комплектов и наборов было представлено, в темно-синем строгом стиле. Универсальные вещи для разных жизненных ситуаций", - добавил Шишкин. По его словам, очень многие высокопоставленные госслужащие заказывают и приобретают вещи бренда. "Очень многие, на самом деле, ходят. Я бы не хотел все фамилии раскрывать, но половина истеблишмента нашей страны так или иначе имеет вещи данного бренда", - заявил он. Создатель бренда на презентации коллекции в рамках выставки "Россия" рассказал журналистам, что сейчас открыто 25 магазинов Putin Team Russia, в основном это точки продаж в крупнейших российских аэропортах. С 2024 года бренд планирует развивать розничную сеть в торговых центрах городов-миллионников. Кроме того, компания планирует выходить на зарубежные рынки - в следующем году бренд намерен открыть первые три флагманских магазина в Китае, Индии и Объединённых Арабских Эмиратах.

https://ria.ru/20211118/premiya-1759509546.html

https://rsport.ria.ru/20220531/ovechkin-1792097240.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, индия, дмитрий шишкин, владимир путин, общество