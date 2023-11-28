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Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина - РИА Новости, 28.11.2023
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11:10 28.11.2023 (обновлено: 17:41 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912304645.html
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина - РИА Новости, 28.11.2023
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина
Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:10
2023-11-28T17:41
политика
технологии
россия
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
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СОЧИ, 28 ноя — РИА Новости. Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Западные страны давно видели Россию лишь как источник ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания интересов Запада, отметил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус". "Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы", — сказал Ковальчук. "И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть", — добавил он. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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политика, технологии, россия, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт
Политика, Технологии, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина

Ковальчук: Запад ненавидит Путина за то, что тот не позволил расчленить Россию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 28 ноя — РИА Новости. Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Западные страны давно видели Россию лишь как источник ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания интересов Запада, отметил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус".
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"Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы", — сказал Ковальчук. "И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть", — добавил он.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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ПолитикаТехнологииРоссияМихаил КовальчукВладимир ПутинКурчатовский институт
 
 
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