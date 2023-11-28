https://ria.ru/20231128/putin-1912304645.html
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина - РИА Новости, 28.11.2023
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина
Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:10
2023-11-28T11:10
2023-11-28T17:41
политика
технологии
россия
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
СОЧИ, 28 ноя — РИА Новости. Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Западные страны давно видели Россию лишь как источник ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания интересов Запада, отметил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус". "Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы", — сказал Ковальчук. "И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть", — добавил он. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, россия, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт
Политика, Технологии, Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина
Ковальчук: Запад ненавидит Путина за то, что тот не позволил расчленить Россию
СОЧИ, 28 ноя — РИА Новости. Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Западные страны давно видели Россию лишь как источник ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания интересов Запада, отметил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус".
Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения
"Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией
, и уже делили ресурсы", — сказал Ковальчук. "И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть", — добавил он.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit