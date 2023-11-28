https://ria.ru/20231128/pulkovo-1912280579.html

В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий

В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий - РИА Новости, 28.11.2023

В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий

Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:15

2023-11-28T09:15

2023-11-28T11:31

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Отмечается, что погодные условия в Петербурге нормализовались. Аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании."Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме. В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов, но аэропорт "Пулково" оснащен необходимыми средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

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санкт-петербург

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Влада Копылова

пулково (аэропорт), санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм