https://ria.ru/20231128/pulkovo-1912280579.html
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий - РИА Новости, 28.11.2023
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий
Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:15
2023-11-28T09:15
2023-11-28T11:31
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Отмечается, что погодные условия в Петербурге нормализовались. Аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании."Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме. В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов, но аэропорт "Пулково" оснащен необходимыми средствами для обслуживания самолетов в непогоду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий
Погодные условия в Петербурге нормализовались, аэропорт Пулково работает штатно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Отмечается, что погодные условия в Петербурге нормализовались. Аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.
"Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме. В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. Росавиация
сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов, но аэропорт "Пулково" оснащен необходимыми средствами для обслуживания самолетов в непогоду.
В Москве продолжается уборка снега