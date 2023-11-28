Рейтинг@Mail.ru
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 28.11.2023 (обновлено: 11:31 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/pulkovo-1912280579.html
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий - РИА Новости, 28.11.2023
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий
Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:15
2023-11-28T11:31
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Отмечается, что погодные условия в Петербурге нормализовались. Аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании."Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме. В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов, но аэропорт "Пулково" оснащен необходимыми средствами для обслуживания самолетов в непогоду.
https://ria.ru/20231128/uborka-1912278240.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:300:2200:1950_1920x0_80_0_0_81ecceadd498d60e9b871aa856fc8e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
В Пулково рассказали о работе аэропорта на фоне сложных погодных условий

Погодные условия в Петербурге нормализовались, аэропорт Пулково работает штатно

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в настоящее время работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет по метеоусловиям нет, на прилет задержано 13 рейсов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Отмечается, что погодные условия в Петербурге нормализовались. Аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.
"Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме. В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. Росавиация сообщала, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 18 рейсов, но аэропорт "Пулково" оснащен необходимыми средствами для обслуживания самолетов в непогоду.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Москве продолжается уборка снега
09:03
 
Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала