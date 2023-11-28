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Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России

Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России - РИА Новости, 28.11.2023

Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в пленарном заседании конференции Банка России "Фокус на клиента", в своем выступлении он рассказал о подходах... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:24

2023-11-28T19:24

2023-11-28T19:24

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петр фрадков

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в пленарном заседании конференции Банка России "Фокус на клиента", в своем выступлении он рассказал о подходах кредитной организации в формировании финансового сектора в новых субъектах России, сообщает пресс-служба банка. "В новых субъектах у нас есть уникальная возможность адаптировать существующую финансовую систему под стандарты российского банковского сектора, с моделью продаж, корректной по ценообразованию, с высоким уровнем цифровизации и современных технологий", - отметил Фрадков. Глава ПСБ рассказал, что каждый регион имеет свой профиль клиентов и уровень финансовой грамотности. К примеру, банковские практики, распространенные в Запорожской и Херсонской областях, кардинально контрастировали с системами ДНР и ЛНР и с российскими стандартами в целом, отличаясь по уровню ставок, начислению штрафов и пеней, а также по возможностям страхования. По словам Фрадкова, участвуя в построении банковской системы новых субъектов РФ, ПСБ не только запускает новые финансовые инструменты, но и проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, помогает клиентам анализировать риски и принимать взвешенные финансовые решения. Конференцию "Фокус на клиента" открыла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В пленарной дискуссии также приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления "Тинькофф Банка" Станислав Близнюк, председатель правления банка МКБ Николай Каторжнов и другие. Участники обсудили формирование финансовой среды, в центре которой — потребности человека, изменения в корпоративной культуре, которые могут способствовать развитию доверительных отношений с клиентами и повышению потребительской лояльности.

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