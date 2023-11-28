https://ria.ru/20231128/psb-1912474166.html

Подгузова: РФ необходимы новые "герои нашего времени" в науке

Подгузова: РФ необходимы новые "герои нашего времени" в науке - РИА Новости, 28.11.2023

Подгузова: РФ необходимы новые "герои нашего времени" в науке

России необходимы новые "герои нашего времени" в сфере науки и технологического предпринимательства, считает старший вице-президент, директор по внешним связям... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:49

2023-11-28T18:49

2023-11-28T18:49

россия

технологии

псб (банк псб)

наталия попова

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. России необходимы новые "герои нашего времени" в сфере науки и технологического предпринимательства, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила модератором сессии "Российская сцена науки и технологий в поисках новых героев" на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи. В своем вступительном слове Подгузова отметила, что, по последним открытым исследованиям, более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике, и интерес к ним за последние 2 года вырос. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера. "Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя – ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны", - приводятся в материале пресс-службы ПСБ слова Подгузовой. В ходе обсуждения участники, среди которых были также представители органов власти, научных сообществ, некоммерческих и образовательных организаций, сошлись во мнении о необходимости популяризации науки и технологий с помощью эффективных каналов коммуникации для распространения научного контента на более широкие аудитории, обменялись опытом о медиаприемах, необходимых для появления отечественных героев, вдохновляющих российскую молодежь. Эксперты рассказали, какие новые возможности появятся у популяризаторов науки, какие механизмы и каналы наиболее эффективны для продвижения, как усилить медийность, но не предать в себе ученого, какие знания и навыки могут помочь молодому ученому превратиться в "амбассадора" науки. На сессии выступили замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский, первый замгенерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова и другие. В завершение Подгузова рассказала о том, что ПСБ со своей стороны видит одной из важнейших своих целей поддержку передовых разработок, направленных на достижение национального технологического и экономического суверенитетов. Для реализации этой задачи банк фокусирует свои усилия, в том числе, на молодежи и механизмах, позволяющих приблизить молодое поколение к науке, мотивировать на создание новых изобретений и исследований, которые станут драйверами инновационного развития страны. "Уверена, что новаторский менталитет молодежи обернется новыми научными и технологическими прорывами и будет способствовать трансформации мировоззрения и ценностных установок будущих поколений россиян", - резюмировала Подгузова.

https://ria.ru/20231110/kadrovyy_rezerv-1908777850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, псб (банк псб), наталия попова