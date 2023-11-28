https://ria.ru/20231128/provodniki-1912334411.html

Захарова назвала Россию и КНР проводниками голоса мирового большинства

Захарова назвала Россию и КНР проводниками голоса мирового большинства - РИА Новости, 28.11.2023

Захарова назвала Россию и КНР проводниками голоса мирового большинства

Россия и Китай выполняют функцию проводника голоса мирового большинства в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:54

2023-11-28T12:54

2023-11-28T12:54

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Китай выполняют функцию проводника голоса мирового большинства в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT. "Наши страны, и Россия, и Китай, они в Совете Безопасности (ООН) действительно являются проводниками голоса мирового большинства, если мы говорим о постоянных членах", - рассказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что три постоянных члена СБ ООН, США, Великобритания и Франция являются членами НАТО. Они "в абсолютном большинстве случаев занимают идентичную позицию, которая сформирована в Вашингтоне и в Британии". Дипломат отметила призывы со стороны ряда стран, в том числе представителей киевских властей, исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН. Захарова добавила, "если вдруг в теории победит эта логика, тогда останется только голос западных стран". Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция - обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы, Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023-й и 2024-й.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html

https://ria.ru/20231123/edinstvo-1911225859.html

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мария захарова, россия, китай, в мире, сша, нато