Захарова назвала Россию и КНР проводниками голоса мирового большинства
Захарова назвала РФ и КНР проводниками голоса мирового большинства в Совбезе ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Китай выполняют функцию проводника голоса мирового большинства в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT.
"Наши страны, и Россия, и Китай, они в Совете Безопасности (ООН) действительно являются проводниками голоса мирового большинства, если мы говорим о постоянных членах", - рассказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что три постоянных члена СБ ООН, США, Великобритания и Франция являются членами НАТО. Они "в абсолютном большинстве случаев занимают идентичную позицию, которая сформирована в Вашингтоне и в Британии".
Дипломат отметила призывы со стороны ряда стран, в том числе представителей киевских властей, исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН. Захарова добавила, "если вдруг в теории победит эта логика, тогда останется только голос западных стран".
Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция - обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы, Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023-й и 2024-й.