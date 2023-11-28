Рейтинг@Mail.ru
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000 - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 28.11.2023 (обновлено: 10:20 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/protsessor-1912270865.html
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000 - РИА Новости, 28.11.2023
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000
Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:23
2023-11-28T10:20
в мире
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912290763_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_675a8d59c068a2beba8e677db57a8b9d.jpg
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии. "Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912290763_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3c9746c66d57283c7846622fb855565d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай
В мире, Китай
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000

КНР представила процессор своего производства нового поколения Loongson 3A6000

© Фото : Kuai TechnologyПроцессор Loongson 3A6000
Процессор Loongson 3A6000 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Kuai Technology
Процессор Loongson 3A6000
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии.
Российская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"
16 июня 2022, 11:40
"Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", - говорится в сообщении.
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала