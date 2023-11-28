https://ria.ru/20231128/protsessor-1912270865.html
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000 - РИА Новости, 28.11.2023
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000
Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:23
2023-11-28T07:23
2023-11-28T10:20
в мире
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии. "Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", - говорится в сообщении.
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в мире, китай
В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000
КНР представила процессор своего производства нового поколения Loongson 3A6000
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии.
СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"
"Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", - говорится в сообщении.