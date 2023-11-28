https://ria.ru/20231128/protsessor-1912270865.html

В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000

В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000 - РИА Новости, 28.11.2023

В Китае представили процессор нового поколения Loongson 3A6000

Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:23

2023-11-28T07:23

2023-11-28T10:20

в мире

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912290763_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_675a8d59c068a2beba8e677db57a8b9d.jpg

ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии. "Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай