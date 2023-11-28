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Украинские водители ответили на протест польских перевозчиков своей акцией - РИА Новости, 28.11.2023
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20:10 28.11.2023 (обновлено: 20:50 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/protest-1912490005.html
Украинские водители ответили на протест польских перевозчиков своей акцией
Украинские водители ответили на протест польских перевозчиков своей акцией - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские водители ответили на протест польских перевозчиков своей акцией
Украинские водители начали собственные акции протеста в ответ на блокировку дорог польскими перевозчиками, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:10
2023-11-28T20:50
в мире
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варшава
лех качиньский
тарас качка
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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские водители начали собственные акции протеста в ответ на блокировку дорог польскими перевозчиками, передает радиостанция RMF FM."Гигантские пробки в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике. Причиной стала блокада, которую в ответ на протест польских водителей начали водители с Украины", — говорится в сообщении.Отмечается, что одна из акций проходит на кольцевой развязке имени Леха Качиньского в Пшемысле. Это восточная окраина города. Там расположена национальная дорога № 28, ведущая к пограничному переходу в Медике. Как уточняется, протесты идут спокойно, а их инициаторы не скрывают, что это ответ на действия польской стороны.В свою очередь, местный политик Рафал Меклер опубликовал в соцсети Х видеосообщение одного из протестующих польских перевозчиков, который заявил, что между ними и украинцами накаляется обстановка."Только что произошло дорожно-транспортное происшествие. Украинский водитель сбил одного из протестующих водителей", — рассказал мужчина.По его словам, полиция подпустила украинские грузовики слишком близко к протестующим полякам. В итоге водители могут выйти из машин и создать "ненужное напряжение". Мужчина отметил, что впоследствии полицейские прислали антиконфликтную группу для решения проблемы, которую они сами и создали.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html
https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654012.html
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в мире, польша, украина, киев, варшава, лех качиньский, тарас качка, матеуш моравецкий, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Киев, Варшава, Лех Качиньский, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Украинские водители ответили на протест польских перевозчиков своей акцией

Украинские водители протестуют из-за блокировки дорог польскими перевозчиками

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские водители начали собственные акции протеста в ответ на блокировку дорог польскими перевозчиками, передает радиостанция RMF FM.
«
"Гигантские пробки в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике. Причиной стала блокада, которую в ответ на протест польских водителей начали водители с Украины", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что одна из акций проходит на кольцевой развязке имени Леха Качиньского в Пшемысле. Это восточная окраина города. Там расположена национальная дорога № 28, ведущая к пограничному переходу в Медике. Как уточняется, протесты идут спокойно, а их инициаторы не скрывают, что это ответ на действия польской стороны.
В свою очередь, местный политик Рафал Меклер опубликовал в соцсети Х видеосообщение одного из протестующих польских перевозчиков, который заявил, что между ними и украинцами накаляется обстановка.
"Только что произошло дорожно-транспортное происшествие. Украинский водитель сбил одного из протестующих водителей", — рассказал мужчина.
По его словам, полиция подпустила украинские грузовики слишком близко к протестующим полякам. В итоге водители могут выйти из машин и создать "ненужное напряжение". Мужчина отметил, что впоследствии полицейские прислали антиконфликтную группу для решения проблемы, которую они сами и создали.
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Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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В миреПольшаУкраинаКиевВаршаваЛех КачиньскийТарас КачкаМатеуш МоравецкийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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