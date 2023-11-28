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Молдавские фермеры возобновят акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 28.11.2023
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19:39 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/protest-1912484404.html
Молдавские фермеры возобновят акции протеста в Кишиневе
Молдавские фермеры возобновят акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 28.11.2023
Молдавские фермеры возобновят акции протеста в Кишиневе
Молдавские аграрии возобновят протесты в центре Кишинева в четверг, заявил по итогам переговоров с представителями правительства лидер ассоциации "Сила... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:39
2023-11-28T19:39
в мире
кишинев
украина
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КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Молдавские аграрии возобновят протесты в центре Кишинева в четверг, заявил по итогам переговоров с представителями правительства лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. На прошлой неделе группа протестующих аграриев из ассоциации "Сила фермеров" направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество. "Фермеры возобновят акцию протеста на площади Великого национального собрания в четверг. Переговоры с правительством слишком затянулись, нам так и не удалось встретиться с премьер-министром Дорином Речном. Время уходит впустую из-за размытых обсуждений", - сказал Слусарь в видеообращении, опубликованном на странице фермерской ассоциации в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская). Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231128/moldaviya-1912466932.html
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в мире, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, молдавия
В мире, Кишинев, Украина, Майя Санду, Евросоюз, Молдавия
Молдавские фермеры возобновят акции протеста в Кишиневе

Молдавские аграрии возобновят протесты в центре Кишинева в четверг

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства
Сельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Молдавские аграрии возобновят протесты в центре Кишинева в четверг, заявил по итогам переговоров с представителями правительства лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
На прошлой неделе группа протестующих аграриев из ассоциации "Сила фермеров" направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество.
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"Фермеры возобновят акцию протеста на площади Великого национального собрания в четверг. Переговоры с правительством слишком затянулись, нам так и не удалось встретиться с премьер-министром Дорином Речном. Время уходит впустую из-за размытых обсуждений", - сказал Слусарь в видеообращении, опубликованном на странице фермерской ассоциации в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская).
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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