https://ria.ru/20231128/prolivy-1912511507.html

Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы

Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы - РИА Новости, 28.11.2023

Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы

Не менее 48 грузовых судов ждут в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, закрытых во вторник для транзита из-за непогоды, следует из подсчетов РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:56

2023-11-28T23:56

2023-11-28T23:56

в мире

стамбул

черное море

дарданеллы

турция

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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Не менее 48 грузовых судов ждут в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, закрытых во вторник для транзита из-за непогоды, следует из подсчетов РИА Новости. Турецкие власти ранее приняли решение закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра. По данным на 23.30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов как с севера на юг, так и в обратном направлении, находятся порядка 48 судов, из них не менее 12 нефтяных танкеров. При этом речь идет именно о судах, прошедших все необходимые процедуры для прохода проливов, в целом же в списке генерального управления береговой охраны – более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Черном, Мраморном и Средиземном морях. Первый в очереди – нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии. Вместе со многими другими судами он ожидает улучшения погоды в Черном море. Среди судов в очереди есть и сухогруз Victor Tsoi, успевший пройти Дарданеллы и ожидающий в Мраморном море. Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинциях Стамбул и Чанаккале из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень. За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.

https://ria.ru/20231128/proliv-1912477780.html

https://ria.ru/20231128/dardanelly-1912404453.html

стамбул

черное море

дарданеллы

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, черное море, дарданеллы, турция