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Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы - РИА Новости, 28.11.2023
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23:56 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/prolivy-1912511507.html
Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы
Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы - РИА Новости, 28.11.2023
Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы
Не менее 48 грузовых судов ждут в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, закрытых во вторник для транзита из-за непогоды, следует из подсчетов РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:56
2023-11-28T23:56
в мире
стамбул
черное море
дарданеллы
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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Не менее 48 грузовых судов ждут в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, закрытых во вторник для транзита из-за непогоды, следует из подсчетов РИА Новости. Турецкие власти ранее приняли решение закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра. По данным на 23.30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов как с севера на юг, так и в обратном направлении, находятся порядка 48 судов, из них не менее 12 нефтяных танкеров. При этом речь идет именно о судах, прошедших все необходимые процедуры для прохода проливов, в целом же в списке генерального управления береговой охраны – более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Черном, Мраморном и Средиземном морях. Первый в очереди – нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии. Вместе со многими другими судами он ожидает улучшения погоды в Черном море. Среди судов в очереди есть и сухогруз Victor Tsoi, успевший пройти Дарданеллы и ожидающий в Мраморном море. Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинциях Стамбул и Чанаккале из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень. За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.
https://ria.ru/20231128/proliv-1912477780.html
https://ria.ru/20231128/dardanelly-1912404453.html
стамбул
черное море
дарданеллы
турция
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в мире, стамбул, черное море, дарданеллы, турция
В мире, Стамбул, Черное море, Дарданеллы, Турция
Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы

Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые из-за непогоды турецкие проливы

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Не менее 48 грузовых судов ждут в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, закрытых во вторник для транзита из-за непогоды, следует из подсчетов РИА Новости.
Турецкие власти ранее приняли решение закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра.
Босфорский пролив в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана
Вчера, 19:00
По данным на 23.30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов как с севера на юг, так и в обратном направлении, находятся порядка 48 судов, из них не менее 12 нефтяных танкеров. При этом речь идет именно о судах, прошедших все необходимые процедуры для прохода проливов, в целом же в списке генерального управления береговой охраны – более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Черном, Мраморном и Средиземном морях.
Первый в очереди – нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии. Вместе со многими другими судами он ожидает улучшения погоды в Черном море.
Среди судов в очереди есть и сухогруз Victor Tsoi, успевший пройти Дарданеллы и ожидающий в Мраморном море.
Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинциях Стамбул и Чанаккале из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень.
За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов
Вчера, 16:08
 
В миреСтамбулЧерное мореДарданеллыТурция
 
 
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