Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы
Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые из-за непогоды турецкие проливы
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Не менее 48 грузовых судов ждут в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, закрытых во вторник для транзита из-за непогоды, следует из подсчетов РИА Новости.
Турецкие власти ранее приняли решение закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра.
По данным на 23.30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов как с севера на юг, так и в обратном направлении, находятся порядка 48 судов, из них не менее 12 нефтяных танкеров. При этом речь идет именно о судах, прошедших все необходимые процедуры для прохода проливов, в целом же в списке генерального управления береговой охраны – более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Черном, Мраморном и Средиземном морях.
Первый в очереди – нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии. Вместе со многими другими судами он ожидает улучшения погоды в Черном море.
Среди судов в очереди есть и сухогруз Victor Tsoi, успевший пройти Дарданеллы и ожидающий в Мраморном море.
Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинциях Стамбул и Чанаккале из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень.
За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.