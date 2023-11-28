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В Татарстане установили подростков, устраивавших потасовки - РИА Новости, 28.11.2023
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Культура
 
14:02 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912354520.html
В Татарстане установили подростков, устраивавших потасовки
В Татарстане установили подростков, устраивавших потасовки - РИА Новости, 28.11.2023
В Татарстане установили подростков, устраивавших потасовки
Полицейские в Татарстане установили подростков, устроивших "бой" в подражание сериалу "Слово пацана", провели беседы с ними и родителями, проверка продолжается, РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:02
2023-11-28T14:02
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КАЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Полицейские в Татарстане установили подростков, устроивших "бой" в подражание сериалу "Слово пацана", провели беседы с ними и родителями, проверка продолжается, сообщил РИА Новости представитель МВД республики. Ранее в соцсетях и местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода сериала "Слово пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. "Сотрудники полиции выявили видео в соцсетях, выехали на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили всех участников и пригласили вместе с родителями в отдел полиции", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что при этом никаких заявлений в полицию не поступало, обращений в медицинские учреждения не было. По словам представителя МВД, все дети рассказали, что решили таким образом просто поиграть - поделились на две команды, толкали друг друга, шутя, в снег и кидались снежками, что и видно на видеозаписи. Собеседник агентства уточнил, что дети проверены на участие в разных запрещенных соцсетях, со всеми проведена профилактическая беседа. Проверка в настоящее время продолжается. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Действие сериала разворачивается, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт".
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сергей бурунов, жора крыжовников, россия, происшествия
Культура, Сергей Бурунов, Жора Крыжовников, Россия, Происшествия
В Татарстане установили подростков, устраивавших потасовки

В Татарстане установили подростков, устроивших "бой" в подражание "Слову пацана"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Полицейские в Татарстане установили подростков, устроивших "бой" в подражание сериалу "Слово пацана", провели беседы с ними и родителями, проверка продолжается, сообщил РИА Новости представитель МВД республики.
Ранее в соцсетях и местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода сериала "Слово пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах.
«
"Сотрудники полиции выявили видео в соцсетях, выехали на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили всех участников и пригласили вместе с родителями в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что при этом никаких заявлений в полицию не поступало, обращений в медицинские учреждения не было.
По словам представителя МВД, все дети рассказали, что решили таким образом просто поиграть - поделились на две команды, толкали друг друга, шутя, в снег и кидались снежками, что и видно на видеозаписи.
Собеседник агентства уточнил, что дети проверены на участие в разных запрещенных соцсетях, со всеми проведена профилактическая беседа. Проверка в настоящее время продолжается.
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Действие сериала разворачивается, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт".
Кадр из сериала Слово пацана
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