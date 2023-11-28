https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор

Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор - РИА Новости, 28.11.2023

Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор

Житель Колпино Алексей Пономорев, который угрожал своей дочери и не выпускал ее из квартиры, а после прибытия полицейских устроил стрельбу через дверь,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:33

2023-11-28T14:33

2023-11-28T14:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Житель Колпино Алексей Пономорев, который угрожал своей дочери и не выпускал ее из квартиры, а после прибытия полицейских устроил стрельбу через дверь, приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. "С учетом позиции государственного обвинения суд признал Пономарева виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с назначением первых 3 лет лишения свободы в тюрьме и дальнейшим отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что днем 15 марта Пономарев в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства по бульвару Трудящихся в Колпино удерживал в квартире несовершеннолетнюю дочь, высказывая в ее адрес угрозы убийством и демонстрируя оружие. На место были вызваны сотрудники полиции. "После чего Пономарев произвел из нарезного самозарядного охотничьего карабина не менее 10 выстрелов через входные двери квартиры в начальника 55 отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что полицейский успел отойти и пули его не задели. Пономарев признан виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Свою вину он не признал.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html

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происшествия, россия, колпино, санкт-петербург