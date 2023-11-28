https://ria.ru/20231128/pozhar-1912268822.html

При пожаре в многоэтажке в Благовещенске пострадал человек

При пожаре в многоэтажке в Благовещенске пострадал человек - РИА Новости, 28.11.2023

При пожаре в многоэтажке в Благовещенске пострадал человек

Пожар в многоэтажном доме в Благовещенске произошёл в ночь на вторник, один человек пострадал, пятерых вывели спасатели, ещё 20 жильцов вышли сами, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:58

2023-11-28T06:58

2023-11-28T06:58

благовещенск

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Благовещенске произошёл в ночь на вторник, один человек пострадал, пятерых вывели спасатели, ещё 20 жильцов вышли сами, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Сообщение о пожаре поступило в 21:41 (15:41 мск) 27 ноября. Возгорание произошло в квартире дома по улице Институтской. На тушение отправились 16 человек и пять единиц техники. Через 10 минут открытое горение ликвидировали. "Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств были выведены пять человек. Один из спасённых - мужчина 1975 года рождения, находившийся на момент пожара в квартире, где произошло возгорание, передан врачам скорой помощи и доставлен в Амурскую областную клиническую больницу. Еще 20 граждан самостоятельно вышли на свежий воздух", - говорится в сообщении. Пожар ликвидирован, огнём повреждена комната в квартире площадью 12 квадратных метров, коридор и кухня закопчены продуктами горения. Проводится доследственная проверка. Причина и виновник устанавливаются.

https://ria.ru/20231127/pozhar-1912021151.html

благовещенск

амурская область

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благовещенск, происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)