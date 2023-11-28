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Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.11.2023

Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного в ДНР, ВСУ потеряли до 75 военных и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:08

2023-11-28T14:08

2023-11-28T14:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного в ДНР, ВСУ потеряли до 75 военных и две единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.

россия

угледар

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, угледар, донецкая народная республика