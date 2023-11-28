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Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 28.11.2023 (обновлено: 14:12 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/poteri-1912357197.html
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.11.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного в ДНР, ВСУ потеряли до 75 военных и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:08
2023-11-28T14:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного в ДНР, ВСУ потеряли до 75 военных и две единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
россия
угледар
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вооруженные силы украины, россия, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 75 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного в ДНР, ВСУ потеряли до 75 военных и две единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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