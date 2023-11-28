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Каждому бойцу СВО из Магаданской области отправят посылки к Новому году
Каждому бойцу СВО из Магаданской области отправят посылки к Новому году - РИА Новости, 28.11.2023
Каждому бойцу СВО из Магаданской области отправят посылки к Новому году
Волонтеры принимают в магаданской областной библиотеке Пушкина адресные посылки для бойцов СВО, в начале декабря их доставят адресатам, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:26
2023-11-28T10:26
2023-11-28T10:26
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МАГАДАН, 28 окт - РИА Новости. Волонтеры принимают в магаданской областной библиотеке Пушкина адресные посылки для бойцов СВО, в начале декабря их доставят адресатам, рассказала РИА Новости волонтер правительства Магаданской области Юлия Домрина. "Мы собрали уже триста адресных посылок. В первых числах декабря все их начнем доставлять. Мы с первого дня решили, что доставляем только лично в руки. Если боец на задании, или знает, что выйдет на задание, он нам сообщает, что есть доверенное лицо, кому можно оставить. Этот человек выходит с нами на связь, и мы отдаем посылки. А так стараемся отдавать в руки адресату, сами развозим все посылки", - рассказала Домрина. Она добавила, что сейчас в зону СВО магаданцы отправляют в основном теплые вещи, красную рыбу, конфеты к Новому году. В качестве волонтера в пункте приема работает бывший участник СВО, демобилизованный по возрасту Александр Киселев. В зоне специальной военной операции радует любая весточка из дома, рассказал Киселев РИА Новости. "Там радует абсолютно все: от влажных салфеток до детских писем. Это же не то, чтобы посылка, это весточка из дома, это дух Магадана. Просто видеть лица волонтеров, и это было уже радостно. Со своими со всеми ребятами, кто там воюет, общаюсь. Они также просят рыбу, морепродукты на праздник. Сейчас собираем все это", - рассказал Киселев.
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магадан, магаданская область
Надежные люди, Магадан, Магаданская область
Каждому бойцу СВО из Магаданской области отправят посылки к Новому году
Каждому бойцу СВО из Магаданской области отправят посылки к Новому году