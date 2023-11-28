https://ria.ru/20231128/postradavshiy-1912267583.html

Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии

Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.11.2023

Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии

Один из двоих пострадавших из-за выброса метана на руднике "Удачный" в Якутии находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:44

2023-11-28T06:44

2023-11-28T06:44

якутск

алроса

архангельская область

россия

происшествия

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ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Один из двоих пострадавших из-за выброса метана на руднике "Удачный" в Якутии находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Утром 26 ноября на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "Алроса" на глубине 580 метров произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека, еще два пострадали. Все работники рудника эвакуированы. На место были направлены два отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного (12 человек и две единицы техники). По предварительной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. Работу на объекте возобновят после замеров концентрации метана. Компания заявила о готовности помочь семьям погибших и пострадавших. "Двое пострадавших доставлены санрейсом в Якутск и госпитализированы в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП. Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй пострадавший находится в нейрохирургическом отделении с положительной динамикой", - доложили в ведомстве. Алмазодобывающая компания "Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья, обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. В компании трудятся более 20 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20231127/alrosa-1912011257.html

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якутск, алроса, архангельская область, россия, происшествия