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Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии
Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.11.2023
Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии
Один из двоих пострадавших из-за выброса метана на руднике "Удачный" в Якутии находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:44
2023-11-28T06:44
2023-11-28T06:44
якутск
алроса
архангельская область
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ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Один из двоих пострадавших из-за выброса метана на руднике "Удачный" в Якутии находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Утром 26 ноября на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "Алроса" на глубине 580 метров произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека, еще два пострадали. Все работники рудника эвакуированы. На место были направлены два отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного (12 человек и две единицы техники). По предварительной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. Работу на объекте возобновят после замеров концентрации метана. Компания заявила о готовности помочь семьям погибших и пострадавших. "Двое пострадавших доставлены санрейсом в Якутск и госпитализированы в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП. Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй пострадавший находится в нейрохирургическом отделении с положительной динамикой", - доложили в ведомстве. Алмазодобывающая компания "Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья, обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. В компании трудятся более 20 тысяч сотрудников.
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якутск, алроса, архангельская область, россия, происшествия
Якутск, Алроса, Архангельская область, Россия, Происшествия
Пострадавший на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии
Один из пострадавших на руднике в Якутии находится в крайне тяжелом состоянии