https://ria.ru/20231128/pomosch-1912462804.html

Боррель подсчитал, сколько Евросоюз потратил на военную помощь Киеву

Боррель подсчитал, сколько Евросоюз потратил на военную помощь Киеву - РИА Новости, 28.11.2023

Боррель подсчитал, сколько Евросоюз потратил на военную помощь Киеву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что ЕС и его отдельные... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:07

2023-11-28T18:07

2023-11-28T18:07

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что ЕС и его отдельные государства-члены уже потратили на военную помощь Украине 27 миллиардов евро. "В общей сложности было оказано военной помощи на сумму 27 миллиардов евро как со стороны ЕС, так и отдельных государств-членов. Это значительный вклад в оборонные возможности Украины", - сообщил он. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что ЕС всего потратил на различную помощь Украине, включая экономическую и военную, уже порядка 83 миллиардов евро. В настоящее время ЕС пытается согласовать расходы на военную поддержку Украины на ближайшие четыре года в размере 20 миллиардов евро. Еще 50 миллиардов, по мнению Брюсселя, необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете Евросоюза на оказание Киеву макрофинансовой помощи до 2027 года. Утверждение этих планов пока блокируют некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231128/norvegiya-1912371203.html

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, нато, евросовет, дмитрий кулеба