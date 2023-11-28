https://ria.ru/20231128/pomosch-1912262444.html

До праздников. В палате представителей раскрыли судьбу пакета помощи Киеву

До праздников. В палате представителей раскрыли судьбу пакета помощи Киеву - РИА Новости, 28.11.2023

До праздников. В палате представителей раскрыли судьбу пакета помощи Киеву

Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, его слова привел Axios. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:55

2023-11-28T03:55

2023-11-28T09:28

в мире

украина

сша

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майк джонсон

чак шумер

джо байден

конгресс сша

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, его слова привел Axios."Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение", — сказал он во время мероприятия во Флориде.При этом Джонсон назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". При этот он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.Как сообщал лидер демократов в сенате Чак Шумер, верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена о помощи Киеву и Тель-Авиву. Он назвал рассмотрение этого законопроекта "одной из важнейших задач", которую необходимо решить законодателям.При этом конгрессмен Майкл Тернер указывал, что пакет помощи Украине и Израилю будет "очень трудно" принять до конца года — основным препятствием остается политика американских властей в отношении безопасности на южной границе США. Несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет, отмечал он.Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911267521.html

https://ria.ru/20231122/raskhody-1911177555.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910621953.html

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