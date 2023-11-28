https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html

Польша поможет Финляндии охранять границу

Польша поможет Финляндии охранять границу - РИА Новости, 28.11.2023

Польша поможет Финляндии охранять границу

Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в соцсети РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:38

2023-11-28T23:38

2023-11-28T23:39

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ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в соцсети Х."Одним из итогов визита ... президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу", - написал Сивера."Польша положительно отнесется к просьбе нашего союзника по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы в том числе в оперативном измерении", - добавил он. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231128/kpp-1912489836.html

https://ria.ru/20230919/mvd-1897132757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, польша, россия, саули ниинисте, анджей дуда, нато, евросоюз