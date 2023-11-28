Рейтинг@Mail.ru
Польша поможет Финляндии охранять границу - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 28.11.2023 (обновлено: 23:39 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html
Польша поможет Финляндии охранять границу
Польша поможет Финляндии охранять границу - РИА Новости, 28.11.2023
Польша поможет Финляндии охранять границу
Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в соцсети РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:38
2023-11-28T23:39
в мире
финляндия
польша
россия
саули ниинисте
анджей дуда
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134004/09/1340040955_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6c4a26d10019848c55fa823f29d565b4.jpg
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в соцсети Х.&quot;Одним из итогов визита ... президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу&quot;, - написал Сивера."Польша положительно отнесется к просьбе нашего союзника по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы в том числе в оперативном измерении", - добавил он. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231128/kpp-1912489836.html
https://ria.ru/20230919/mvd-1897132757.html
финляндия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134004/09/1340040955_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3e67b00a47733b95681cad78cde64c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, польша, россия, саули ниинисте, анджей дуда, нато, евросоюз
В мире, Финляндия, Польша, Россия, Саули Ниинисте, Анджей Дуда, НАТО, Евросоюз
Польша поможет Финляндии охранять границу

Сивера: Польша направит в Финляндию военных советников помогать в охране границы

© Fotolia / JuhkuРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Fotolia / Juhku
Российско-финская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в соцсети Х.
«

"Одним из итогов визита ... президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу", - написал Сивера.

"Польша положительно отнесется к просьбе нашего союзника по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы в том числе в оперативном измерении", - добавил он.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В НАТО прокомментировали решение Финляндии закрыть все КПП
Вчера, 20:10
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России
19 сентября, 10:14
 
В миреФинляндияПольшаРоссияСаули НиинистеАнджей ДудаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала