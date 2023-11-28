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Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.11.2023
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00:18 28.11.2023 (обновлено: 10:58 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html
Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе
Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.11.2023
Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе
Варшава просит Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза порожними, сообщает министерство инфраструктуры... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:18
2023-11-28T10:58
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ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Варшава просит Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза порожними, сообщает министерство инфраструктуры Польши."Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах", - говорится в сообщении. Одной из причин протестов польских перевозчиков является введение украинской стороной системы так называемой электронной очереди, указали в ведомстве. В результате сильно выросло время, которое водители автомобилей из ЕС, возвращающиеся с Украины без груза, вынуждены проводить в ожидании пересечения европейской границы."Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний", - заявили в министерстве.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.
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украина, киев, польша, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Киев, Польша, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

Варшава призвала Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIОчередь грузовых автомобилей в районе пограничного перехода Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе
Очередь грузовых автомобилей в районе пограничного перехода Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Очередь грузовых автомобилей в районе пограничного перехода Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе
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ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Варшава просит Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза порожними, сообщает министерство инфраструктуры Польши.
«
"Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах", - говорится в сообщении.
Одной из причин протестов польских перевозчиков является введение украинской стороной системы так называемой электронной очереди, указали в ведомстве. В результате сильно выросло время, которое водители автомобилей из ЕС, возвращающиеся с Украины без груза, вынуждены проводить в ожидании пересечения европейской границы.
"Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний", - заявили в министерстве.
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.
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УкраинаКиевПольшаТарас КачкаМатеуш МоравецкийЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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