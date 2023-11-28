https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html

Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.11.2023

Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

Варшава просит Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза порожними, сообщает министерство инфраструктуры... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:18

2023-11-28T00:18

2023-11-28T10:58

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тарас качка

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Варшава просит Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза порожними, сообщает министерство инфраструктуры Польши."Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах", - говорится в сообщении. Одной из причин протестов польских перевозчиков является введение украинской стороной системы так называемой электронной очереди, указали в ведомстве. В результате сильно выросло время, которое водители автомобилей из ЕС, возвращающиеся с Украины без груза, вынуждены проводить в ожидании пересечения европейской границы."Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний", - заявили в министерстве.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.

https://ria.ru/20231123/defitsit-1911351580.html

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украина, киев, польша, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире