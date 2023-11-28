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Глава Березовского района Югры сложил полномочия после ДТП в пьяном виде - РИА Новости, 28.11.2023
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16:02 28.11.2023 (обновлено: 16:58 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/polnomochiya-1912401055.html
Глава Березовского района Югры сложил полномочия после ДТП в пьяном виде
Глава Березовского района Югры сложил полномочия после ДТП в пьяном виде - РИА Новости, 28.11.2023
Глава Березовского района Югры сложил полномочия после ДТП в пьяном виде
Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев сообщил, что решил сложить с себя полномочия после того, как съехал на машине в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:02
2023-11-28T16:58
авто
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев сообщил, что решил сложить с себя полномочия после того, как съехал на машине в кювет и был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения.Ранее Артееев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" признался, что был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание. В региональном главке МВД РИА Новости уточнили, что ночью 25 ноября чиновник за рулем авто не справился с управлением и съехал в кювет, при этом он отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен административный протокол о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения."Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового", - написал Артеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, поэтому считает свое решение об отставке "закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам".Артееву 38 лет, он родился в селе Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Начал карьеру в родном селе в 2007 году, в 2021 году стал главой Березовского района, его полномочия заканчивались в 2026 году.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
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авто, березовский район, ханты-мансийский автономный округ, происшествия, политика
Авто, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия, Политика
Глава Березовского района Югры сложил полномочия после ДТП в пьяном виде

Ранее сознавшийся в пьяном вождение глава района в Югре Артеев сложил полномочия

© Фото : Павел Артеев/ВКонтактеГлава Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Артеев
Глава Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Артеев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Павел Артеев/ВКонтакте
Глава Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Артеев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев сообщил, что решил сложить с себя полномочия после того, как съехал на машине в кювет и был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Ранее Артееев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" признался, что был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание. В региональном главке МВД РИА Новости уточнили, что ночью 25 ноября чиновник за рулем авто не справился с управлением и съехал в кювет, при этом он отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен административный протокол о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
«
"Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового", - написал Артеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он отметил, что своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, поэтому считает свое решение об отставке "закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам".
Артееву 38 лет, он родился в селе Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Начал карьеру в родном селе в 2007 году, в 2021 году стал главой Березовского района, его полномочия заканчивались в 2026 году.
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