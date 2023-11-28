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При обстреле Петровского района Донецка ВСУ повредили здание поликлиники - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/poliklinika-1912447394.html
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ повредили здание поликлиники
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ повредили здание поликлиники - РИА Новости, 28.11.2023
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ повредили здание поликлиники
Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:24
2023-11-28T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Возрождения повреждены остекление и кровля здания поликлиники №2", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912392657.html
донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ повредили здание поликлиники

При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание поликлиники

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоврежденные в результате обстрела в Донецке
Поврежденные в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденные в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Петровского района по улице Возрождения повреждены остекление и кровля здания поликлиники №2", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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