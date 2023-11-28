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Названо число задержанных поездов, следовавших в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
15:55 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/poezda-1912385185.html
Названо число задержанных поездов, следовавших в Сочи
Названо число задержанных поездов, следовавших в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
Названо число задержанных поездов, следовавших в Сочи
Количество поездов, которые задерживаются по направлению в Сочи из-за непогоды, сократилось до 17, сообщили в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:55
2023-11-28T15:55
туризм
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туристы
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сочи
сильный шторм на черноморском побережье россии
поезда
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Количество поездов, которые задерживаются по направлению в Сочи из-за непогоды, сократилось до 17, сообщили в пресс-службе РЖД. "Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до 17", – говорится в Telegram-канале "Телеграмма РЖД". Отмечается, что пассажиров обеспечивают питанием и водой. "В общей сложности выдано 12,5 тысячи продуктовых наборов. На вокзалах пассажирам предоставлено более 200 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности", – отметили в РЖД.Ранее в компании отмечали, что шторм разрушил часть железнодорожных путей в Лазаревском районе Сочи, что стало причиной опоздания порядка 50 поездов. Движение некоторых составов было временно ограничено. В понедельник в мэрии Сочи сообщили о запуске по одному пути пяти поездов, работы на путях продолжаются.
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новости - туризм, туризм, туристы, ржд, сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, поезда
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, РЖД, Сочи, Сильный шторм на Черноморском побережье России, поезда
Названо число задержанных поездов, следовавших в Сочи

РЖД: количество задержанных поездов, следовавших в Сочи, сократилось

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне
Пассажиры на перроне - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Количество поездов, которые задерживаются по направлению в Сочи из-за непогоды, сократилось до 17, сообщили в пресс-службе РЖД.
"Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до 17", – говорится в Telegram-канале "Телеграмма РЖД".
Отмечается, что пассажиров обеспечивают питанием и водой. "В общей сложности выдано 12,5 тысячи продуктовых наборов. На вокзалах пассажирам предоставлено более 200 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности", – отметили в РЖД.
Ранее в компании отмечали, что шторм разрушил часть железнодорожных путей в Лазаревском районе Сочи, что стало причиной опоздания порядка 50 поездов. Движение некоторых составов было временно ограничено. В понедельник в мэрии Сочи сообщили о запуске по одному пути пяти поездов, работы на путях продолжаются.
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