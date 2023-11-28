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На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов - РИА Новости, 28.11.2023
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11:00 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/podtoplenie-1912302593.html
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов - РИА Новости, 28.11.2023
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов
Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:00
2023-11-28T11:00
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
краснодарский край
севастополь
ростовская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов юга России в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося сильными осадками и порывами ветра до 40 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 33 населенных пунктах 13 муниципальных образований Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и ДНР произошло подтопление 1,53 тысячи жилых и гостевых домов, более 3,4 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зонах подтопления также оказались 12 социально значимых объектов. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе свыше 60 плавсредств.
краснодарский край
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сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, краснодарский край, севастополь, ростовская область
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Ростовская область
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов

В пяти регионах на юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шторм в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов юга России в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося сильными осадками и порывами ветра до 40 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В 33 населенных пунктах 13 муниципальных образований Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и ДНР произошло подтопление 1,53 тысячи жилых и гостевых домов, более 3,4 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в зонах подтопления также оказались 12 социально значимых объектов. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе свыше 60 плавсредств.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

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Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

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По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

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Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествияКраснодарский крайСевастопольРостовская область
 
 
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