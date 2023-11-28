https://ria.ru/20231128/podtoplenie-1912302593.html

На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов

На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов - РИА Новости, 28.11.2023

На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов

Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:00

2023-11-28T11:00

2023-11-28T11:00

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

краснодарский край

севастополь

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071358_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f514308040c3d6ca927cb0777549d4e0.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов юга России в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося сильными осадками и порывами ветра до 40 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 33 населенных пунктах 13 муниципальных образований Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и ДНР произошло подтопление 1,53 тысячи жилых и гостевых домов, более 3,4 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зонах подтопления также оказались 12 социально значимых объектов. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе свыше 60 плавсредств.

краснодарский край

севастополь

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, краснодарский край, севастополь, ростовская область