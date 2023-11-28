https://ria.ru/20231128/podtoplenie-1912302593.html
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов - РИА Новости, 28.11.2023
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов
Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:00
2023-11-28T11:00
2023-11-28T11:00
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
краснодарский край
севастополь
ростовская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жилых домов и приусадебных участков попали, по уточненным данным, в зоны подтопления на территории 13 муниципальных образований пяти регионов юга России в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося сильными осадками и порывами ветра до 40 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 33 населенных пунктах 13 муниципальных образований Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и ДНР произошло подтопление 1,53 тысячи жилых и гостевых домов, более 3,4 тысячи приусадебных участков", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зонах подтопления также оказались 12 социально значимых объектов. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе свыше 60 плавсредств.
краснодарский край
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сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, краснодарский край, севастополь, ростовская область
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Ростовская область
На юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов
В пяти регионах на юге России в зоны подтопления попали около пяти тысяч домов