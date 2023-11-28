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В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/podryv-1912504862.html
В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин
В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин - РИА Новости, 28.11.2023
В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин
Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T22:10
2023-11-28T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1983 и 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин

ДНР в СЦКК: два мирных жителя подорвались на взрывоопасном предмете в Мариуполе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1983 и 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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