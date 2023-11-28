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В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин
В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин - РИА Новости, 28.11.2023
В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин
Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T22:10
2023-11-28T22:10
2023-11-28T22:10
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1983 и 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин
ДНР в СЦКК: два мирных жителя подорвались на взрывоопасном предмете в Мариуполе