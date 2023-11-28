https://ria.ru/20231128/podryv-1912504862.html

В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин

В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин - РИА Новости, 28.11.2023

В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин

Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:10

2023-11-28T22:10

2023-11-28T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1983 и 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк