https://ria.ru/20231128/podlodka-1912255008.html
ВМФ получит дизель-электрическую подлодку "Можайск"
ВМФ получит дизель-электрическую подлодку "Можайск" - РИА Новости, 28.11.2023
ВМФ получит дизель-электрическую подлодку "Можайск"
На дизель-электрической подводной лодке проекта 636 "Можайск", построенной на Адмиралтейских верфях (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:50
2023-11-28T00:50
2023-11-28T00:50
россия
безопасность
объединенная судостроительная корпорация
адмиралтейские верфи
нато
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. На дизель-электрической подводной лодке проекта 636 "Можайск", построенной на Адмиралтейских верфях (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), во вторник поднимут Военно-морской флаг РФ, она войдет в состав флота. "Двадцать восьмого ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", - сообщают Адмиралтейские верфи. "Можайск" – пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота. Адмиралтейские верфи продолжают строительство шестой подлодки этого проекта - "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года. Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Ранее в состав флота вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль. Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
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россия, безопасность, объединенная судостроительная корпорация, адмиралтейские верфи, нато
Россия, Безопасность, Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи, НАТО
ВМФ получит дизель-электрическую подлодку "Можайск"
Дизель-электрическую подводную лодку "Можайск" 28 ноября передадут ВМФ России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. На дизель-электрической подводной лодке проекта 636 "Можайск", построенной на Адмиралтейских верфях (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), во вторник поднимут Военно-морской флаг РФ, она войдет в состав флота.
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"Двадцать восьмого ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", - сообщают Адмиралтейские верфи.
"Можайск" – пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота. Адмиралтейские верфи продолжают строительство шестой подлодки этого проекта - "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года.
Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Ранее в состав флота вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан".
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль.
Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО
название "черная дыра".
Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"