https://ria.ru/20231128/podderzhka_predprinimateley-1912463153.html
РЭЦ рассказал о поддержке выхода молодых предпринимателей на внешние рынки
РЭЦ рассказал о поддержке выхода молодых предпринимателей на внешние рынки - РИА Новости, 28.11.2023
РЭЦ рассказал о поддержке выхода молодых предпринимателей на внешние рынки
Молодые предприниматели, которые только задумываются о внешних рынках или делают первые шаги в экспорте, могут обратиться за поддержкой в Группу РЭЦ, рассказал... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:09
2023-11-28T18:09
2023-11-28T18:09
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Молодые предприниматели, которые только задумываются о внешних рынках или делают первые шаги в экспорте, могут обратиться за поддержкой в Группу РЭЦ, рассказал вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Роман Генкель 28 ноября на панельной дискуссии "Власть + бизнес: формула развития молодежного предпринимательства" в рамках Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых"."Экспорт - это интересное направление, которое становится все легче освоить. Важно только знать, куда обратиться за поддержкой, чтобы не тратить время на набивание шишек. И если вы хотите попробовать себя на внешних рынках, вы всегда найдете нужную вам поддержку в Российском экспортном центре", - сказал Генкель.Он подчеркнул, что большинство мер поддержки бизнес может получить онлайн - на цифровой платформе "Мой экспорт".Так, начинающие предприниматели могут обратиться в Школу экспорта РЭЦ, где научат основам ВЭД, помогут развить нужные навыки и разобраться в тонкостях экспорта. Школа экспорта активно работает со студентами, развивает партнерские отношения с вузами и проводит студенческие турниры по переговорам, в том числе международные. Ознакомиться с услугами Школы экспорта можно на сайте exportedu.ru.Чтобы изучать основы ВЭД и разобраться в конкретных вопросах экспорта, молодые предприниматели могут бесплатно посетить онлайн-консультации РЭЦ, а также ознакомиться с "Базой знаний экспортера" на сайте РЭЦ.Кроме того, Российский экспортный центр помогает найти покупателей за рубежом и предоставляет государственную поддержку, с помощью которой компании могут компенсировать затраты на экспортную деятельность.Молодые предприниматели также могут получить страховую и кредитно-гарантийную поддержку от страхового агентства ЭКСАР и Росэксимбанка (входят в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ).
https://ria.ru/20231122/biznes-1911143564.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, предприниматели, поддержка, бизнес, рынки
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Предприниматели, поддержка, Бизнес, Рынки
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Молодые предприниматели, которые только задумываются о внешних рынках или делают первые шаги в экспорте, могут обратиться за поддержкой в Группу РЭЦ, рассказал вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Роман Генкель 28 ноября на панельной дискуссии "Власть + бизнес: формула развития молодежного предпринимательства" в рамках Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых".
"Экспорт - это интересное направление, которое становится все легче освоить. Важно только знать, куда обратиться за поддержкой, чтобы не тратить время на набивание шишек. И если вы хотите попробовать себя на внешних рынках, вы всегда найдете нужную вам поддержку в Российском экспортном центре", - сказал Генкель.
Он подчеркнул, что большинство мер поддержки бизнес может получить онлайн - на цифровой платформе "Мой экспорт".
РЭЦ рассказал, как бизнесу повысить свою узнаваемость за рубежом
Так, начинающие предприниматели могут обратиться в Школу экспорта РЭЦ
, где научат основам ВЭД, помогут развить нужные навыки и разобраться в тонкостях экспорта. Школа экспорта активно работает со студентами, развивает партнерские отношения с вузами и проводит студенческие турниры по переговорам, в том числе международные. Ознакомиться с услугами Школы экспорта можно на сайте exportedu.ru.
Чтобы изучать основы ВЭД и разобраться в конкретных вопросах экспорта, молодые предприниматели могут бесплатно посетить онлайн-консультации РЭЦ, а также ознакомиться с "Базой знаний экспортера" на сайте РЭЦ.
Кроме того, Российский экспортный центр помогает найти покупателей за рубежом и предоставляет государственную поддержку, с помощью которой компании могут компенсировать затраты на экспортную деятельность.
Молодые предприниматели также могут получить страховую и кредитно-гарантийную поддержку от страхового агентства ЭКСАР и Росэксимбанка
(входят в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ).