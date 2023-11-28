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КБР отправит новогодние подарки детям в подшефные районы Херсонской области

КБР отправит новогодние подарки детям в подшефные районы Херсонской области - РИА Новости, 28.11.2023

КБР отправит новогодние подарки детям в подшефные районы Херсонской области

Власти Кабардино-Балкарии отправят новогодние подарки детям из подшефных республике Скадовского и Голопристанского районов Херсонской области, сообщил глава... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:18

2023-11-28T19:18

2023-11-28T19:18

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херсонская область

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправят новогодние подарки детям из подшефных республике Скадовского и Голопристанского районов Херсонской области, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. "Провел рабочее совещание с членами правительства республики. Одним из основных вопросов стала организация традиционных новогодних мероприятий для детей из малообеспеченных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, юных жителей из наших подшефных Скадовского и Голопристанского районов Херсонской области и, конечно, для детей участников специальной военной операции", - написал Коков.Он отметил, что всего для детей будет приобретено 18,8 тысячи подарочных наборов. По данным вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии Марата Хубиева, для детей из Херсонской области отправят 4,5 тысячи новогодних подарочных наборов, 4,3 тысячи подарков получат дети участников СВО, 10 тысяч – дети-сироты и дети из малообеспеченных и многодетных семей.

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херсонская область

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Наталья Макарова

общество, херсонская область , казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)