https://ria.ru/20231128/peterburg-1912284697.html

Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада

Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада - РИА Новости, 28.11.2023

Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада

В Санкт-Петербурге усиливают уборку городских улиц после сильного снегопада, губернатор города поручил особое внимание уделить уборке набережных, мостов,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:41

2023-11-28T09:41

2023-11-28T09:51

общество

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430653_0:309:2989:1990_1920x0_80_0_0_d6bbcdaf6b22029226a4d593d7e735e1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают уборку городских улиц после сильного снегопада, губернатор города поручил особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра. Как сообщила пресс-служба, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проводит экстренное совещание членов городского правительства по ликвидации последствий циклона. "Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. Было вывезено около 8 тысяч кубометров снега. На уборку дворов вышли более 3,5 тысячи дворников районных жилищных агентств и порядка 1 тысячи механизаторов", - говорится в сообщении. Губернатор Петербурга поручил дорожным и коммунальным службам особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам - детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам. Также Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц.

https://ria.ru/20231128/uborka-1912278240.html

https://ria.ru/20231127/sneg-1912124131.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, александр беглов