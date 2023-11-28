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Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада - РИА Новости, 28.11.2023
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09:41 28.11.2023 (обновлено: 09:51 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/peterburg-1912284697.html
Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада
Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада - РИА Новости, 28.11.2023
Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада
В Санкт-Петербурге усиливают уборку городских улиц после сильного снегопада, губернатор города поручил особое внимание уделить уборке набережных, мостов,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:41
2023-11-28T09:51
общество
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают уборку городских улиц после сильного снегопада, губернатор города поручил особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра. Как сообщила пресс-служба, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проводит экстренное совещание членов городского правительства по ликвидации последствий циклона. "Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. Было вывезено около 8 тысяч кубометров снега. На уборку дворов вышли более 3,5 тысячи дворников районных жилищных агентств и порядка 1 тысячи механизаторов", - говорится в сообщении. Губернатор Петербурга поручил дорожным и коммунальным службам особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам - детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам. Также Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц.
https://ria.ru/20231128/uborka-1912278240.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Губернатор Петербурга поручил усилить уборку города после снегопада

В Санкт-Петербурге усиливают уборку городских улиц после сильного снегопада

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают уборку городских улиц после сильного снегопада, губернатор города поручил особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
В понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра.
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Как сообщила пресс-служба, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проводит экстренное совещание членов городского правительства по ликвидации последствий циклона.
«
"Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. Было вывезено около 8 тысяч кубометров снега. На уборку дворов вышли более 3,5 тысячи дворников районных жилищных агентств и порядка 1 тысячи механизаторов", - говорится в сообщении.
Губернатор Петербурга поручил дорожным и коммунальным службам особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам - детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам.
Также Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц.
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Вчера, 14:14
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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